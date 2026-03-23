Oroscopo della settimana di Novella 2000: le previsioni dal 23 al 29 marzo 2026 per ogni segno zodiacale
Cosa riservano le stelle per questa settimana? Ecco le previsioni per amore, lavoro, salute e fortuna.
Cosa riservano le stelle per la settimana dal 23 al 29 marzo 2026? Scopriamo insieme l’oroscopo per ogni segno zodiacale: amore, lavoro, salute e fortuna.
Oroscopo di Novella 2000 dal 23 al 29 marzo 2026: i segni di Fuoco
Ariete:
- Amore: grazie a Venere sarà una settimana top dal punto di vista sentimentale, col partner le cose non potrebbero andare meglio.
- Lavoro: settimana senza troppi intoppi, anche se gli imprevisti sono comunque dietro l’angolo.
- Salute: punto dolente della settimana, qualche acciacco di troppo vi metterà i bastoni tra le ruote a partire da metà settimana.
- Fortuna: puntate tutti su lunedì e martedì, che saranno i giorni più fortunati della settimana.
Leone:
- Amore: passione e romanticismo protagonisti della settimana, che ci scappi anche la proposta di matrimonio?
- Lavoro: nuove mansioni potrebbero mettervi in difficoltà ma anche stimolarvi al massimo.
- Salute: è tempo di dire addio alle cattive abitudini e prendersi maggior cura del vostro corpo e della vostra mente.
- Fortuna: tantissima fortuna in arrivo da venerdì!
Sagittario:
- Amore: attenzione alla gelosia, questa settimana potrebbe essere la causa di litigi e incomprensioni.
- Lavoro: settimana molto importante per i vostri progetti, uno di esse potrebbe infatti prendere finalmente il via.
- Salute: la vostra priorità deve essere quella di recuperare le energie dopo un periodo molto stancante.
- Fortuna: giovedì è il giorno da segnare sul calendario perché sarà pieno di belle sorprese.
Oroscopo di Novella 2000 dal 23 al 29 marzo 2026: i segni di Terra
Toro:
- Amore: Venere vi volta le spalle, specie ai single, cui si consiglia di concentrarsi sul benessere personale, poi l’amore arriverà, abbiate fiducia.
- Lavoro: settimana top, siete stimate da capo e colleghi, le cose non potrebbero andare meglio.
- Salute: settimana da dedicare soprattutto al vostro benessere interiore, consigliatissima la meditazione.
- Fortuna: settimana né fortunata né sfortunata, ma segnatevi come giorno top mercoledì.
Vergine:
- Amore: i battibecchi col partner sono in aumento? Le stelle questa settimana vi invitano a riflettere e soprattutto a essere sinceri con la vostra metà.
- Lavoro: è un periodo stressante e questa settimana ahimè non sarà da meno: ricordate, non c’è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto.
- Salute: il vostro corpo vi chiede attenzione, lo stress di queste settimana infatti potrebbe ripercuotersi sulla vostra salute.
- Fortuna: non sarà questa la settimana più fortunata della vostra vita, le stelle infatti non sono proprio favorevoli.
Capricorno:
- Amore: le stelle vi invitano a non agire d’impulso in amore, evitate scenate improvvise e provate, soprattutto, a mettervi nei panni del vostro partner e capire anche i suoi punti di vista.
- Lavoro: settimana molto tranquilla e positiva, tutto procede nel migliori dei modi e presto arriveranno anche tante soddisfazioni.
- Salute: siete in formissima in questo periodo, nulla dunque da segnalare.
- Fortuna: segnatevi giovedì e venerdì come giorni più fortunati della settimana, starà a voi approfittarne.
Oroscopo di Novella 2000 dal 23 al 29 marzo 2026: i segni di Aria
Gemelli:
- Amore: nella coppia torna la complicità, e soprattutto la serenità dopo un periodo ricco di incomprensioni.
- Lavoro: grandi soddisfazioni personali in arrivo per molti di voi!
- Salute: recuperare le energie fisiche e mentale deve essere la vostra priorità della settimana.
- Fortuna: sabato sarà una giornata davvero super fortunata, specie per i single: qualcuno di speciale vi chiamerà?
Bilancia:
- Amore: litigi e discussioni potrebbero mettere in discussione la relazione, siate sinceri col partner.
- Lavoro: settimana stressante ma ricca di soddisfazioni!
- Salute: è tempo di dire finalmente addio alle cattive abitudini e fare più attività fisica!
- Fortuna: il giorno più fortunato sarà venerdì, tutto andrà davvero alla grande, con sorprese inaspettate.
Acquario:
- Amore: le stelle vi invitano a fare chiarezza dentro di voi, state davvero vivendo una relazione sana che vi rende felici?
- Lavoro: settimana molto tranquilla, senza troppi imprevisti e difficoltà.
- Salute: l’energia è buona, ma avete bisogno di fare attività che stimolino anche la vostra mente.
- Fortuna: il giorno da segnare è quello di giovedì, le stelle saranno dalla vostra parte, osate, in qualunque campo!
Oroscopo di Novella 2000 dal 23 al 29 marzo 2026: i segni di Acqua
Cancro:
- Amore: non sarà una settimana troppo serena, vecchie incomprensioni potrebbero infatti minare alla serenità della coppia.
- Lavoro: settimana top, piena di soddisfazioni personali e, chissà, di una promozione?
- Salute: questa settimana le stelle vi invitano a prendervi cura del vostro corpo che state trascurando da troppo tempo.
- Fortuna: nel complesso sarà una settimana fortunata, specie mercoledì, dove vi aspettano sorprese inaspettate!
Scorpione:
- Amore: Venere porterà tanta fortuna soprattutto ai single che potrebbero conoscere qualcuno di davvero speciale e che potrebbe cambiarvi la vita.
- Lavoro: un progetto a cui tenete sta per realizzarsi, questa potrebbe proprio essere la settimana decisiva.
- Salute: le stelle vi invitano a non trascurare i messaggi del vostro corpo, se siete stanchi meglio rinunciare a qualche uscita serale per riposarvi.
- Fortuna: domenica sarà una giornata molto fortunata, ogni cosa andrà come avete pianificato anzi, anche meglio!
Pesci:
- Amore: Venere invita i single a osare di più, non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort, vedrete che presto incontrerete qualcuno di speciale.
- Lavoro: settimana di alti e bassi, nervosismo e stanchezza rischiano di non farvi performare come siete soliti fare.
- Salute: il corpo e la mente vi chiedono calma e riposo, avete davvero bisogno di una pausa e di godervi un pò di relax.
- Fortuna: la fortuna non sarà dalla vostra parte a inizio settimana, ma da giovedì tutto cambierà e le stelle vi sorrideranno.