Preparare un grande evento all’interno del mio ristorante è sempre qualcosa di emozionante. Quando poi l’evento ha uno scopo benefico, ci metto ancora più cuore. Essendo sempre attento alla cura dei dettagli e molto impegnato, ho deciso di affidare l’allestimento del mio ristorante a Teresa di Like a Dream Events per soddisfare tutte le esigenze dei miei clienti.

Quando Stefano Valece, manager di diversi personaggi dello spettacolo e dello sport, nonché già mio cliente e Presidente di Associazione Insieme, mi ha proposto di ospitare la tappa conclusiva della maratona di raccolta fondi a favore dei comuni alluvionati della Romagna non ho esitato, accettando con entusiasmo la proposta.

La campagna denominata Insieme X la Romagna nasce da un’idea condivisa tra Stefano Valecce, GG Teamwere e il celebre tatuatore dei calciatori Alberto Marzari, che hanno creato una maglietta celebrativa Nike messa in vendita online, il cui ricavato è stato parzialmente devoluto alla nobile causa.

Molti sono i nomi dello sport e dello spettacolo che hanno partecipato a questa bella iniziativa, tra cui: Ronn Moss, Stefano Sala, Paolo Noise, Gianluca Pagliuca, Federico Calabrese, Javier Zanetti, Sebastian Frey, Nicola Ventola, Stefano

Ricetta degli Spaghetti all’Astice

Ingredienti:

2 astici freschi (circa 500g ciascuno)

400g di spaghetti

3-4 pomodori maturi (o 400g di pomodori pelati)

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino rosso (facoltativo)

1 bicchiere di vino bianco secco

Prezzemolo fresco tritato

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Preparazione degli astici

Immergi gli astici in acqua bollente e salata e cuocili per circa 7-8 minuti. Scolali e lasciali raffreddare un po’. Rimuovi le chele e la coda. Rompi le chele per estrarre la carne e taglia la coda a metà per lungo, rimuovendo la carne. Conserva la testa e il carapace per dare sapore alla salsa.

In una padella grande, scalda un po’ di olio d’oliva e aggiungi gli spicchi d’aglio schiacciati e il peperoncino (se piace). Fai rosolare fino a quando l’aglio è dorato.

Aggiungi le teste e i carapaci degli astici e sfuma con il vino bianco. Lascia evaporare l’alcol e poi rimuovi le teste e i carapaci dalla padella. Aggiungi i pomodori pelati (o i pomodori freschi tritati) e cuoci a fuoco medio-basso per circa 15-20 minuti, fino a quando la salsa si addensa. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Nel frattempo, cuoci gli spaghetti in abbondante acqua salata fino a quando sono al dente. Scola la pasta, riservando un po’ dell’acqua di cottura. Aggiungi la carne dell’astice alla salsa e mescola delicatamente per scaldarla senza romperla.

Unisci gli spaghetti e mescola bene, aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta se necessario per amalgamare il tutto. Spolvera con prezzemolo fresco tritato e un filo d’olio extravergine d’oliva prima di servire.

Buon appetito! Questo piatto è perfetto per una cena speciale o per sorprendere i tuoi ospiti con una delizia del mare.

a cura di Nicola Chiarelli