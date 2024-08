Oggi alle Olimpiadi 2024 si è tenuta la gara di atletica leggera negli 800 metri maschili. Tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Alcuni atleti hanno iniziato a cadere a domino e il video è diventato virale sul web.

Piccolo incidente per alcuni atleti in gara alle Olimpiadi 2024

Mancano ormai poche ore alla conclusione delle Olimpiadi di Parigi 2024 e in questi giorni verranno consegnate le ultime medaglie di questa edizione dei Giochi Olimpici. Anche quest’anno non sono mancate le soddisfazioni per l’Italia, grazie ai campioni azzurri che hanno portato a casa numerosi premi. Anche nel corso delle gare finali delle varie discipline di certo ne vedremo di belle e senza dubbio potrebbero esserci grandi colpi di scena. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi minuti qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Questa mattina infatti si è svolta la gara di atletica leggera negli 800 metri maschili. Durante la sfida però un incidente imprevisto ha messo a dura prova i campioni. Alcuni degli atleti infatti, probabilmente dopo essere inciampati, hanno iniziato a cadere a domino e ovviamente il momento non è passato inosservato. Il video della gara ha anche iniziato a fare il giro del web e non sono mancati commenti da parte degli utenti.

Francese e inglese litigano facendo cadere molti

Noi italiani da casa con i popcorn #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/0zkS1I2TtL — 𝒢𝒾𝓊𝓈𝓎 ||olympic era🏅🇮🇹 (@Menefreghista97) August 7, 2024

Quest’anno nel mentre sono state numerose le polemiche legate alle Olimpiadi 2024. Qualche ora fa infatti a far notare un importante problema è stato Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro nel corso di un’intervista si è lamentato dell’organizzazione del villaggio olimpico, dove risiedono tutti gli atleti. In merito il nuotatore ha affermato:

“Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle due del mattino per via del caldo. In camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati”.