ALBA canzone Ultimo Sanremo 2023: testo e significato

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il testo e il significato della canzone “Alba” che Ultimo porta al Festival di Sanremo 2023. Tutte le informazioni.

Il testo della canzone Vivo di Levante

Ultimo approda all’Ariston con la sua canzone “Alba” dal 7 all’11 febbraio 2023. Come in molti altri casi, anche con questo artista si parla di una canzone d’amore verso se stessi. Qui di seguito possiamo gustarci uno stralcio del testo, come riportato anche da TV Sorrisi e Canzoni:

…T’immagini se tutto questo fosse la realtà?

Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia

Puoi capirla se la senti e non mandarla via

E t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limiti

E credessimo ai sorrisi come i comici,

Se non dovessimo parlare per conoscerci,

Se non amassimo soltanto i nostri simili?…

La canzone “Alba” è una delle tracce che compongono il nuovo omonimo album. Questo esce il 17 febbraio 2023 a distanza di tre anni dal precedente disco. Sul suo profilo Instagram Ultimo ha raccontato di aver scritto il brano in un piccolo porto delle Isole Eolie:

“Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti“.

Tra gli autori figura solo il cantante. Dopo il testo, andiamo, adesso, a scoprire qualche cosa in più in merito al significato della canzone “Alba” di Ultimo…

Il significato della canzone Alba a Sanremo 2023

Ultimo, come detto in precedenza, porta la canzone “Alba” al Festival di Sanremo 2023. Nel video presentazione fatto in occasione della kermesse, che potete trovare anche su RaiPlay, ha parlato del significato:

“Non sono molto bravo a spiegare le mie canzoni. Perché pensa debbano spiegarsi da sole quando uno le sente.

Ho provato a scrivere una canzone che parlasse dell’essere umano come insieme di fragilità e forza“.

La canzone “Alba” sta particolarmente a cuore a Ultimo e tratta tematiche universali: “Le fragilità umani, la speranza, la voglia di farcela, la voglia di rinascere… Mi dà una grande forza“.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Amadeus, il quale presenterà i brani in gara tra cui anche la canzone “Alba” di Ultimo. Insieme a lui per le cinque serate anche Gianni Morandi. Inoltre, parlando delle co-conduttrici troviamo Chiara Ferragni, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Enogu.