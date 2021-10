Alba Parietti sorprende tutti (tranne Malgioglio) con la sua imitazione di Ornella Vanoni – VIDEO

Alba Parietti è Ornella Vanoni nella quinta puntata di Tale e quale show

Continua l’avventura di Alba Parietti nel programma Tale e quale show. La showgirl si sta mettendo molto in gioco con le imitazioni. E durante queste puntate si è cimentata in molti cantanti diversi tra loro. Ha anche vestito i panni di un uomo calandosi in Damiano dei Maneskin. Purtroppo non è stata molto apprezzata dai giudici e ogni settimana è protagonista di alcuni botta e risposta con Cristiano Malgioglio.

Questa settimana Alba ha dovuto vestire i panni di Ornella Vanoni. Si è quindi esibita in studio con il brano Domani è un altro giorno direttamente dal programma L’appuntamento. Potete rivedere la performance QUI, sul sito di RaiPlay.

Alla giuria è molto piaciuta e dal pubblico c’è stata una standing ovation. Chi non è stato d’accordo è Cristiano Malgioglio che ha trovato Alba un po’ calante in alcuni punti e soprattutto stonata.

A voi è piaciuta l’esibizione della Parietti in questa puntata?

