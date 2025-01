Lanciata una “petizione” per il ritorno di Alba Parietti al Festival

L’intenzione di Alba Parietti è quella di tornare in prima fila al Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2025. Per questo è stata lanciata una sorta di “petizione” scherzosa per riportarla nella Città dei Fiori.

La petizione di Alba Parietti

A Che Tempo Che Fa Alba Parietti ieri ha pronunciato testuali parole: “Sono due anni che vengo privata di un mio diritto fondamentale”. Con tali dichiarazioni ha lamentato il non avere alcuna poltrona in prima fila a Sanremo.

Dopo averlo co-condotto con Pippo Baudo nel 1993, presentato il Dopo Festival l’anno successivo, Alba Parietti negli anni è diventata una sorta di pilastro della kermesse canora come opinionista di alcune trasmissioni, ma ha avuto il piacere anche di accomodarsi nelle prime file delle poltronissime del Teatro Ariston. Ormai era diventata tradizione.

Ironicamente Fabio Fazio ieri ai suoi ospiti (che hanno ben accolto l’invito) ha detto: “Lanciate una petizione”. Il presentatore del Nove si è detto stupito di non vedere Alba Parietti a Sanremo: “Ma come è possibile? Se un’istituzione, come puoi non esserci?”. Tra le risate dunque qualcuno ha proposto di firmare la petizione. “Io ne metto cento”, ha ribattuto Nino Frassica, tra le risate del pubblico.

"Sono due anni che vengo privata di un mio diritto fondamentale."



Alba Parietti noi combatteremo per farti avere un posto in prima fila al festival di Sanremo #CTCF pic.twitter.com/7fqjSBrDa0 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 26, 2025

Due anni fa a La Vita in Diretta aveva scherzato sulla sua presenza, svelando di essere stata declassata dalla prima alla seconda fila: “Io non mi sono posta questo problema, ma sono felice che gli altri si siano preoccupati. Effettivamente questa seconda fila mi ha… Sono stata retrocessa. Devo denunciare la Rai?”.

Oggi a La Vita in Diretta Alberto Matano ha voluto saperne di più di questa situazione. Alba Parietti ha spiegato che lei non ha alcuna intenzione di indietreggiare e spera con tutta sé stessa di ottenere il suo posto al Teatro Ariston per Sanremo 2025:

“Non è ancora finita e non è finita finché non è finita. Quindi voglio dire, questo rimarrà fino all’ultimo giorno. Chi lo sa. Magari resterà la tua poltrona, quella che ti toglieranno da sotto, oppure io seduta in braccio a te”, ha detto Alba Parietti. Scherzoso anche Matano, ha risposto: “Io te la cedo volentieri. Sarebbe stupendo”.

L’anno scorso poi la decisione di seguire il Festival da casa, ma quest’anno? Ci sarà o no Alba Parietti?