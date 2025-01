È finalmente arrivato un altro annuncio sul Festival! Scopriamo insieme chi sono i cantanti che si esibiranno in Piazza Colombo al Suzuky Stage al Festival di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, i cantanti di Piazza Colombo

La febbre per Sanremo 2025 inizia a farsi sentire. Manca sempre meno all’avvio del prossimo Festival della Canzone Italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio. All’interno del contesto della kermesse canora, un altro imperdibile appuntamento riguarda il Suzuki Stage di Piazza Colombo, dove diversi artisti si esibiranno e porteranno sul palco la loro arte e musica.

Nella giornata di oggi l’ad di Rai Pubblicità, Poggi, ha svelato chi vedremo sul palco durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2025 al Suzuki Stage. Ebbene ad aprire le danze sarà Raf, attualmente impegnato nel ruolo di coach a Ora o mai più. Durante la seconda serata, invece, vedremo BigMama. Solo lo scorso anno era protagonista in gara al Festival, ora invece lo sarà da spettatrice.

Ma non solo perché durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, mentre i Big si esibiranno sul palco, Ermal Meta sarà invece al Suzuki Stage di Piazza Colombo. In seguito per la quarta serata avremo Benji e Fede. A chiudere, infine, sarà Tedua. Questi quindi tutti gli artisti scelti per questa nuova edizione dell’evento legato al Festival della Canzone Italiana.

LEGGI ANCHE: Martina De Ioannon, la mossa social contro Gianmarco non sfugge

Tra le altre notizie sul prossimo Festival di Sanremo 2025, cosa sappiamo? In queste ultime ore abbiamo scoperto la scenografia completa del palco, abbiamo scoperto tutti i duetti (tra cui quello esplosivo di Fedez con Masini che ha scaturito la reazione di Chiara) e a chi saranno affidati i premi alla carriera.

Insomma gli ingredienti sembrano esserci tutti e mancano solo gli ultimi dettagli. Sanremo 2025 scalda i motori. Siete pronti a farvi coinvolgere dalla meravigliosa atmosfera del Festival?