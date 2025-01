Sono ormai mesi che Eleonora Giorgi sta combattendo contro un tumore. In queste ore ad aggiornare sulle condizioni dell’attrice è stato suo figlio Andrea, che ha presentato il libro “Non ci sono buone notizie”.

Parla il figlio di Eleonora Giorgi

Era il 2023 quando Eleonora Giorgi, lasciando tutti senza parole, annunciava al mondo intero di aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Da quel momento la celebre e amata attrice, da anni nel cuore degli italiani, ha iniziato a combattere con tutte le sue forze, mostrando un enorme coraggio. Ciò nonostante a oggi sembrerebbe che la situazione stia peggiorando e nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora, che ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera per presentare il suo libro “Non ci sono buone notizie”. Parlando delle condizioni di salute della Giorgi, Andrea dichiara senza mezzi termini:

“Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”.

Ma non è finita qui. Andrea Rizzoli parla anche del rapporto che ha con suo fratello Paolo Ciavarro, nato dall’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. A riguardo aggiunge: “Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici”.

Infine Andrea parla anche del rapporto tra Eleonora e suo nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e in merito afferma: “Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.

Attualmente dunque la Giorgi si sta godendo l’affetto della sua famiglia e dei suoi cari e a lei inviamo il nostro abbraccio più sincero.