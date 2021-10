Chi è Albano Carrisi? Età, vita privata, canzoni e Instagram

Qui di seguito la scheda completa del famoso cantante Albano Carrisi: dall’età alla vita privata, per passare alla straordinaria carriera e le canzoni più belle del suo repertorio. E ancora l’avventura a Ballando con le Stelle e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Albano Carrisi

Nome e Cognome: Albano Antonio Carrisi (in arte Albano)

Data di nascita: 20 maggio 1943

Luogo di Nascita: Cellino San Marco

Età: 78 anni

Altezza: 1 metro e 66 centimetri

Peso: 74 kg

Professione: cantautore e attore

Ex moglie: Romina Power

Figli: Albano ha sei figli

Tatuaggi: Albano non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @albano_official

Albano Carrisi biografia, età e altezza

Ecco alcune informazioni circa la biografia del cantante. Albano Carrisi nasce a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943. La sua età quindi è di 78 anni.

Per quanto riguarda peso e altezza, sappiamo che corrispondono rispettivamente a 74 kg e 1 metro e 66 centimetri.

Figlio di Carmelo e Jolanda Ottino, passata recentemente a miglior vita, impara da piccolo a suonare la chitarra.

Ha un fratello di nome Kocis.

La vita privata: moglie e figli

La vita privata di Albano Carrisi è piuttosto nota al grande pubblico. Infatti le relazioni più importanti sono state due, quella con Romina Power e quella con Loredana Lecciso.

Come riporta anche il sito Donna Glamour, i due si conoscono sul set del film Nel sole e diventano marito e moglie nel 1970. Qualcuno si chiede quanti figli ha Albano. Insieme a Romina ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr.

Come tutti sanno nel 1994 la primogenita scompare nel nulla senza lasciare traccia. Per questa ragione viene dichiarata la presunta morte. Tale avvenimento li porterà a dividersi nel 1999. Qualche tempo dopo, poi, incontra Loredana, con la quale ha due figli: Jasmine e Albano Jr. Tuttavia, tra alti e bassi, i due nel 2020 sono tornati insieme.

Dove seguire Albano Carrisi: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Albano Carrisi non ha tutti i profili social più importanti.

Infatti non troviamo traccia di un account Twitter ufficiale, ma la pagina Facebook conta quasi 10 mila seguaci. Infine, su Instagram lo troviamo con 14,9 mila followers.

La carriera

All’età di 17 anni parte alla volta di Milano e inizia a lavorare nel ristorante Il dollaro, frequentato da artisti di spicco. Qui, infatti, incontra Pino Massara. Il primo album lo incide nel 1965 e l’anno seguente prende parte al Festival delle Rose. Approda anche in televisione come concorrente a Settevoci, con la conduzione di Pippo Baudo.

Il primo grande successo della carriera arriva nel 1967 con la canzone Nel sole, mentre l’anno successivo sale sul palco dell’Ariston. Nel 1969 vince Un disco per l’estate e scrive la canzone Acqua di mare per Romina Power, che sposerà nel 1970. Dal 1974 iniziano a collaborare insieme molto assiduamente, arrivando a gareggiare all’Eurovision Song Contest con We’ll live it all again. Tra il 1982 e il 1987 ottengono la fama grazie a Felicità, Nostalgia canaglia, Ci sarà, Cara terra mia e Libertà. Il 1995 segna la fine della loro collaborazione e del loro matrimonio. Infatti, l’anno successivo si presenta al Festival di Sanremo da solo.

Nel 2000 Albano Carrisi conduce Il Giubileo dei disabili con Annalisa Minetti, mentre nel 2006 pubblica la sua autobiografia. Nel 2007 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Nel perdono, così come nel 2009 con L’amore è sempre amore. Il 2013, dopo 16 anni, vede il suo ritorno sulle scene con l’ex moglie. Nel 2015, inoltre, lo troviamo anche a Sanremo e all’Arena di Verona in concerto.

In più, il 28 dicembre 2019 e il 4 gennaio 2020 presenta il programma 55 passi nel sole, sempre in compagnia di Romina. Infine, nello stesso anno l’Ucraina lo inserisce in una lista di individui considerati di minaccia alla sicurezza nazionale, a causa delle sue prese di posizione ritenute filo-russe.

Album e canzoni

Vediamo adesso gli album in cui sono contenute le canzoni più famose di Albano Carrisi. Prendiamo, quindi, in considerazione quelli da solista:

Al Bano (1967)

(1967) Il ragazzo che sorride (1968)

(1968) Pensando a te (1969)

(1969) 1972 (1972)

Antologia 2 LP (1974)

(1974) Canto al sole (2001)

(2001) Le radici del cielo (2005)

(2005) Cercami nel cuore della gente (2007)

(2007) L’amore è sempre amore (2009)

(2009) Amanda è libera (2011)

(2011) Di rose e di spine (2017)

Questi, infine, gli album che Albano Carrisi ha pubblicato in collaborazione con Romina Power:

Atto I (1975)

(1975) 1978 (1978)

(1978) Aria pura (1979)

(1979) Felicità (1982)

(1982) Che angelo sei (1982)

(1982) Effetto amore (1984)

(1984) Sempre sempre (1986)

(1986) Libertà (1987)

(1987) Fragile (1988)

(1988) Fotografia di un momento (1990)

(1990) Corriere di Natale (1991)

(1991) Notte e giorno (1993)

(1993) Emozionale (1995)

Albano a Ballando con le Stelle

Tra le ultime notizie che riguardano Albano Carrisi possiamo dirvi che il cantante è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. La sua avventura nella trasmissione è sicuramente un banco di prova importante per lui.

L’artista pugliese è stato affiancato alla ballerina Oxana Lebedew, ma a causa di un infortunio sarà sostituita. Così con qualche piccolo intoppo ha preso il via l’esperienza del cantante nella trasmissione di Rai 1.

Il percorso di Albano a Ballando

Dal giorno 16 ottobre 2021 ha inizio l’avventura di Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. Vedremo con il trascorrere delle settimane come proseguirà il suo percorso all’interno del programma. (IN AGGIORNAMENTO)

