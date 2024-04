Loredana Bertè a Belve: “Pino Daniele ci manca, Albano invece sta sempre benissimo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Ospite della prima puntata di Belve, Loredana Bertè ha parlato anche delle sue amicizie e ha commentato una sua frase detta in passato legata a due colleghi: “Pino Daniele ci manca, Albano invece sta sempre benissimo”.

La puntata di Belve ieri sera è partita con il botto con un’ospite graditissima: Loredana Bertè. Nel suo lunghissimo racconto la cantante, senza freni, si è a lungo raccontata tra aneddoti lavorativi e vita lontana dai riflettori. Su tutti un retroscena legato all’amico Franco Battiato, per poi arrivare alla frase su Pino Daniele e Al Bano. Ma partiamo per ordine.

“Franco Battiato era un suo grande sostenitore l’ha incontrato in aereo e gli ha detto: ‘A Battiato vai’. Poi ha preso e si è alzata il pullover e le ha mostrato il seno”, ha ricordato la conduttrice Francesca Fagnani. Senza alcun tipo di timore nel rivelare la verità, Loredana Bertè ha risposto: “Si, è vero, gli ho mostrato le te**e, lo ho rianimato un po’”.

Successivamente Francesca Fagnani ha ricordato un’altra frase pronunciata da Loredana Bertè: “‘Pino Daniele ci manca, Al Bano sta sempre bene’. Che ha voluto dire?”, ha domandato incuriosita la presentatrice. Ancora una volta la cantante, senza peli sulla lingua, ha detto:

“Voglio bene ad Al Bano, lo stimo. Mi è venuto d’istinto, ma gli voglio bene. Mango, per me un fratello, morto sul palco, è la fine che vorrei fare io, morire sul palco è il sogno di tutti gli artisti”, ha spiegato Loredana Bertè. Poco dopo la cantante ha ammesso di avere già scritto anche il suo funerale: “L’ho anche cantato, sì… il mio funerale”.

"Pino Daniele ci manca. Albano invece sta sempre benissimo" 💀 #Belve pic.twitter.com/knVRouJdYZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

Scherzosa Loredana Bertè ha poi continuato a parlare dell’amico Pino Daniele, svelando un altro retroscena: “Mi ha pregato di non mettere la minigonna a Sanremo perché aveva il bypass e temeva che si sarebbe sentito male, quindi per quattro sere ho messo i jeans, i giornalisti pensavano che avessi perso le valigie“, ha detto ironica.

Infine Loredana Bertè ha parlato di un altro rapporto. Quello con Renato Zero. Ha ammesso di sentire parecchio la sua mancanza: “Mi manca molto Renato Zero, non parliamo da anni. Lui però, prima, c’era sempre stato nella mia vita. Un riavvicinamento? Dipende da lui”. E chissà che magari qualcosa ora non possa cambiare!