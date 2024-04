Bake Off fa il colpaccio! Un famosissimo giudice di Masterchef nel cast della prossima stagione

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

Bake Off Italia

Per la prossima edizione di Bake Off Italia 2024 è previsto l’ingresso di un nuovo amato e temuto giudice, ex di Masterchef Italia!

Tante novità per Bake Off Italia 2024, giunto alla dodicesima edizione. Oltre a scoprire quando inizia, la location e chi conduce la prossima stagione, è emersa la notizia sul nuovo giudice che vedremo e che avrà un ruolo importante. Un indizio? Si tratta di un ex giudice di Masterchef!

Bake Off Italia 2024 quando inizia

Non abbiamo al momento una data ufficiale per Bake Off Italia. Quando inizia dunque al momento ancora non lo sappiamo. La dodicesima edizione, però, dovrebbe andare in onda sul finire di agosto. Più o meno intorno a venerdì 30 agosto.

La location

Esattamente come la precedente edizione per Bake Off 12 la location dovrebbe essere ancora Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB). Il tendone dunque accoglierà molto presto i concorrenti e tante novità per la prossima edizione.

Non è escluso però che non le temperature elevate che si attendono per il periodo estivo si possa approfittare del periodo primaverile per anticipare le registrazioni. Ma staremo a vedere!

Chi conduce Bake Off 12

Sappiamo chi conduce? Alla conduzione di Bake Off Italia, salvo colpi di scena, troveremo ancora Benedetta Parodi. Presentatrice storica del programma più dolce che ci sia è pronta a tornare a lavoro dopo l’ultima edizione.

I giudici di Bake Off Italia 2024

Passiamo poi ai giudici di Bake Off Italia 2024. In questa edizione abbiamo visto Damiano Carrara insieme ai colleghi Ernst Knam e Tommaso Foglia. Anche in questo caso, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovremmo ritrovare ancora loro. Ma con una new entry!

Stando a quanto riportato da TV Blog, il maestro Iginio Massari entrerà a far parte del cast fisso del programma. A partire della prossima stagione, in onda da fine agosto, sarà super ospite fisso della Prova Tecnica. Si unirà quindi ai giudici per valutare le prove dei concorrenti.

Concorrenti e casting di Bake Off

Non conosciamo attualmente chi sono i concorrenti di Bake Off Italia, ma consultando il sito ufficiale è possibile prendere parte ai casting dove sono presenti anche tutti i requisiti di partecipazione.

Questo ci permetterà poi, puntata dopo puntata di scoprire il vincitore. Intanto ricordiamo chi ha vinto l’ultima edizione, ovvero Gabriele Citti.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dove vedere Bake Off? Il programma ricordiamo che è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e andrà in onda su Real Time.