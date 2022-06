Albe e Serena hanno finalmente utilizzato il regalo fatto da Maria De Filippi ad Amici (FOTO)

Albe e Serena insieme a Parigi

“Insieme a Parigi” per citare un’iconica frase nel cartone animato Anastasia. Ed è quello che stanno facendo in questi giorni Albe e Serena, i due ex allievi di Amici 21. Ricordate quando verso la fine dell’edizione festeggiarono i loro primi sei mesi insieme? E Maria De Filippi chiese in privato al cantante che cosa voleva fare per l’occasione?

Organizzarono una bella cena e poi venne scelto un regalo. Albe non sapeva proprio che regalare e chiese anche l’aiuto di Sissi. Voleva qualcosa di speciale e indimenticabile. E la conduttrice propose un viaggio a Parigi per due. Lui rimase sbalordito, perché non pensava che potesse fare un regalo del genere con la redazione di Amici. Ed infatti indimenticabile è stata la battuta di lui che disse a Maria: “Poi ti restituisco i soldi”. Con la conduttrice che rispose: “Direi che un viaggio a Parigi ce lo possiamo permettere”.

Insomma questo viaggio a Parigi è stato finalmente utilizzato. E in questi giorni Albe e Serena sono nella capitale francese. Dovrebbero essere atterrati ieri, poiché le prime storie sui loro profili Instagram sono proprio di ieri. Romanticissima la foto con la Torre Eiffel sullo sfondo pubblicato da lei. Mentre oggi stanno visitando il Louvre.

Il loro modo di fare, specialmente quello di lui, non passa inosservato nemmeno a Parigi. Infatti continua a raccontare questa vacanza con la sua solita ironia e le sue battute di spirito. Seguite le loro storie perché sono davvero divertenti.

Per loro questo viaggio a Parigi è l’occasione per passare molto tempo insieme prima degli impegni di entrambi. Venerdì prossimo, infatti, uscirà il primo EP di Albe e quindi inizieranno gli instore in giro per l’Italia. E poi probabilmente ci saranno delle date per i primi concerti. Per la ballerina, invece, a settembre inizierà una nuovissima e importante esperienza negli Stati Uniti. Ricordiamo, infatti, che durante la Finale le è stato proposta una borsa di studio in una prestigiosa scuola di danza di New York.

