1 La confessione di Alberto De Pisis

Poche ore fa è partita su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ancora una volta vede il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione. Ieri sera così nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza dei primi Vipponi che hanno varcato la porta rossa, e tra essi c’è anche Alberto De Pisis. Come sappiamo l’opinionista è noto per aver partecipato a diversi salotti televisivi e per la sua chiacchierata relazione con Taylor Mega, che fin dal primo momento divise il web. La storia tuttavia è durata solo una manciata di mesi, tuttavia nel corso della settimane si è fatto un gran parlare di questo amore.

In queste ore così Alberto De Pisis ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 7 e poco fa è arrivata la prima inaspettata confessione. L’opinionista infatti, chiacchierando con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, ha ammesso di provare un interesse per Luca Salatino! Alberto come è noto non ha mai negato la sua bisessualità, e così adesso sembrerebbe essere rimasto affascinato proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne. Queste le sue dichiarazioni in merito (QUI per il video):

“È l’unico che si avvicina leggermente al mio genere. È verace, poi è simpatico, un bonaccione. Non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione. Io sono timidino. Anche Amaurys è carino. La mia top 3 è: Luca, Amaurys, Antonino”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore tra Alberto De Pisis e Luca Salatino? Come sappiamo l’ex tronista è attualmente impegnato con Soraia Ceruti, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Non è escluso però che tra i due nasca una bellissima amicizia. In queste ore nel mentre a fare una confessione è stata anche Elenoire Ferruzzi. Rivediamo le sue dichiarazioni.