La confessione di Alberto De Pisis

Solo qualche giorno fa come sappiamo Alberto De Pisis ha confessato la sua attrazione per Edoardo Donnamaria, con il quale è nato un bellissimo rapporto di amicizia. Il celebre volto di Forum nel mentre pare sia interessato ad Antonella Fiordelisi, che sembrerebbe ricambiare seppur con qualche remora. Poche ore fa però proprio Edoardo per gioco ha baciato Alberto, che poco dopo ha avuto un crollo. Durante la diretta di ieri così i tre hanno avuto un confronto, durante il quale sembrerebbe esserci stato un chiarimento. Dopo la puntata a chiacchierare tra loro sono però stati De Pisis e la Fiordelisi. Proprio il primo così ha ammesso:

“A me lui piace veramente. Però non voglio essere un intralcio, adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Io me la farò passare. Siamo qui ed è giusto che stia con te. Io sono felice, soprattutto perché sei tu e ti voglio veramente bene. Lui è infognato per te. Tu vai con i piedi di piombo. Io ho conosciuto una persona speciale. Ovvio, se mi dici: “saresti felice se…?”, ti dico di sì perché a me piace. Ma non in maniera carnale”.

Ma non solo. A quel punto inaspettatamente Alberto De Pisis ha fatto una confessione inedita, svelando ad Antonella quello che gli avrebbe chiesto Edoardo Donnamaria in gran segreto. Queste le sue parole (QUI per il video):

“Oggi pomeriggio mi ha detto: “ma io sessualmente ti piaccio?”. Io non vedo la cosa a livello fisico con lui. Me l’ha chiesto, è registrato. Gli ho detto di no, ma perché lo penso veramente. Se tu stai bene con lui io sono felice. Io a 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Sono stato fortunato e ho avuto tanti che mi corteggiavano. Io non sono un corteggiatore, sono più una preda. È una situazione bizzarra”.

