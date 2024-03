Alberto Matano si toglie un sassolino dalla scarpa e manda una frecciatina alla “concorrenza”

NEWS

Debora Parigi | 8 Marzo 2024

Alberto Matano

Conduttore de La Vita in diretta e direttore di Rai 1, Alberto Matano si occuperà anche sella notte degli Oscar per la Rai. Ha quindi parlato non solo di questo evento, ma anche del suo lavoro proprio nel pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì. E così ha lanciato anche una frecciatina alla concorrenza, cioè Pomeriggio 5 su Canale 5. Vediamo cosa ha detto.

Alberto Matano esalta La Vita in diretta e lancia una frecciatina a Pomeriggio 5

Il pomeriggio televisivo dal lunedì al venerdì dalle ore 17 vede il pubblico dividersi soprattutto tra due canali: Rai 1 e Canale 5. Sul primo c’è La Vita in diretta, condotto da Alberto Matano. Sul secondo troviamo Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla conduzione da questa stagione al posto di Barbara d’Urso.

I due programmi sono molto simili e anche gli argomenti affrontati si somigliano, considerando che la prima parte è dedicata alla cronaca e la seconda all’intrattenimento. Nella lotta degli ascolti a quanto pare sta avendo la meglio La Vita in diretta (anche se Pomeriggio 5 sta recuperando). Di questo successo ne ha parlato proprio Matano in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.

“I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce”, ha detto soddisfatto il conduttore de La Vita in diretta. Ma c’è anche da considerare che la concorrenza è riuscita a sottrarre qualche ospite del talk show offrendo più soldi in pratica.

Su questo argomento, Alberto Matano ha risposto molto sportivamente: “Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso”. Ma non si è tirato indietro nel lanciare una frecciatina proprio al programma di Canale 5: “Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.