Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2024

Annalisa

Oggi il TG1 ha mandato in onda un servizio su Annalisa, che è stata premiata da Billboard. Tuttavia il notiziario ha scambiato una foto della Scarrone con quella di Lidia Schillaci, che di recente ha imitato la cantante a Tale e Quale Show.

La gaffe del TG1 su Annalisa

Sono giorni pieni di soddisfazioni questi per Annalisa. Come ben sappiamo, la cantante è volata a Los Angeles dove è stata premiata da Billboard con il Global Force Award, risultando essere la prima donna italiana a ottenere questo importante riconoscimento. Sul palco così l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha ringraziato tutti coloro che le hanno permesso di portare a casa questo premio e di certo nel corso della serata non sono mancate le emozioni. Nel mentre oggi il TG1 ha raggiunto la cantante, che ha così parlato di questo bellissimo momento. In merito così la Scarrone ha affermato:

“È un riconoscimento importantissimo secondo me, di grande valore, che può avere un bellissimo impatto spero. Anche il fatto di condividere la serata e il palco con delle artiste importantissime, per non parlare poi dell’orgoglio di essere lì in rappresentanza dell’Italia e del fatto di essere la prima italiana a ricevere questo premio. È molto bello”.

Tuttavia pochissimi secondi prima che il servizio venisse mandato in onda è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il TG1 ha scambiato una foto di Annalisa con una di Lidia Schillaci, che di recente ha imitato la Scarrone a Tale e Quale Show.

Annalisa servizio e intervista al TG1 pic.twitter.com/mvIlSathiv — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) March 8, 2024

La gaffe naturalmente non è passata inosservata e ha fatto sorridere il web e gli utenti. La cantante nel mentre si sta preparando alla partenza del suo nuovo tour, che nei mesi a venire la porterà in giro per tutta Italia. Tante le date che attendono la Scarrone e già numerosi sono i sold out che la cantante sta registrando.