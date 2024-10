Ospite a La Volta Buona Alda D’Eusanio è tornata sulla sua espulsione al Grande Fratello Vip: “Cacciata vile”, poi ha “tritato” Signorini nel gioco “Tritavolte”.

Alda D’Eusanio torna sull’espulsione al GF

Oggi a La Volta Buona è tornata per un’ospitata Alda D’Eusanio. Dopo aver preso parte al gioco telefonico, insieme a Caterina Balivo è stata protagonista del “Tritavolte”. La presentatrice ha voluto sapere la sua “volta meno buona”, tra la partecipazione al Grande Fratello (in cui è stata espulsa) e del suo chiacchierato programma di cui Striscia La Notizia ha spesso parlato.

“Alfonso Signorini, giù a terra, definitivamente… buttiamolo giù, mi hai detto di scegliere”, ha detto Alda D’Eusanio senza batter ciglio. Caterina Balivo però ha frenato la sua ospite, invitandola a raccontare meglio cosa fosse successo.

“Purtroppo sono andata nella Casa del Grande Fratello, partecipo alla fine, sono riusciti a convincermi, avevo sempre detto no ed ero curiosa. Io mentre ero lì e dimenticavo delle telecamere accese ho detto delle cose, che non ripetiamo. Ho detto una cosa su una cantante, chiacchiera che gira nell’ambiente fatto di malelingue e dicerie. Per cui io non ho verificato questa cosa e l’ho raccontata”, ha detto a La Volta Buona.

Le parole da Caterina Balivo

Il riferimento in questione è legato alle illazioni su Laura Pausini e il marito Paolo Carta, che provocarono poi l’espulsione dal Grande Fratello di Alda D’Eusanio. E proprio a proposito della sua “cacciata vile” (per usare le sue parole) dal reality show ha rammentato:

“Mi hanno cacciata, non sono stata espulsa. Cacciata in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e rimandata a casa. Senza neanche darmi la possibilità di tornare e spiegarmi e scusarmi. Hanno dato l’ordine in Casa di non nominarmi mai più e la stessa cosa è stata detta a Mediaset. Quindi mai più invitata”.

Nel suo discorso Alda D’Eusanio ha ammesso di aver vissuto questo momento con grande mortificazione. Pensa però ancora oggi di non aver fatto una cosa così “grave” da essere cacciata via. Durante il suo rientro a casa Alda D’Eusanio non si spiegava cosa stesse succedendo: “Era un qualcosa di ingiurioso, cacciata brutta e vile”.

Infine la giornalista ha concluso: “L’unica volta che non sono stata attenta al Grande Fratello. Non lo rifarei mai più. È stato un mio grandissimo scivolone, ho sbagliato ad andare. Quindi belli capelli lo tritiamo subito”, ha precisato poi in un secondo momento riguardo ad Alfonso Signorini.

Per tale ragione ha preferito tenere Striscia La Notizia e per l’appunto “tritare” l’esperienza al Grande Fratello.