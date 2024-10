Durante la puntata di questa sera di Striscia la Notizia è stato mostrato un servizio all’interno del quale Cristiano Iovino ha ricevuto il Tapiro d’Oro in seguito alla presunta rissa con Fedez. Ecco le sue parole.

Il Tapiro d’oro a Cristiano Iovino

Alcuni mesi fa era trapelata l‘indiscrezione secondo la quale ci sarebbe stata una rissa fuori da una discoteca di Milano tra Fedez e Cristiano Iovino. Il Corriere della Sera, di recente, ha fornito ulteriori dettagli su ciò che sarebbe accaduto questa sera, facendo emergere dettagli che hanno portato il personale trailer a ricevere il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia.

Alle ore 20:35 è andata in onda la puntata in questione e Valerio Staffelli ha consegnato questo ‘premio’ a Iovino. Alle domande dell’inviato, tuttavia, ha risposto in maniera vaga perché non gli andava di scendere nei dettagli, come da lui stesso dichiarato in video. Poi, ha ricevuto una domanda sul motivo per il quale non ha querelato i responsabili della presunta spedizione punitiva: “Le hanno rotto anche un dente“. Il modello ha detto: “A me il dente non l’ha rotto nessuno: se c’è stato un dente rotto, non era il mio“.

Staffelli ha incalzato Cristiano Iovino chiedendo: “Ma paura di che? Non è che Fedez ha comprato il suo silenzio?“. L’atro ha ribattuto tagliando corto e smentendo tutto quanto: “Ma quali soldi, magari…“. Questo tutto ciò che ha avuto luogo nell’appuntamento odierno di Striscia la Notizia, poco prima della diretta del Grande Fratello.

Nel caso in cui vi foste persi la puntata completa potrete accedere alla piattaforma Mediaset Infinity in qualsiasi momento.