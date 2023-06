NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Parla Alda D’Eusanio

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alda D’Eusanio. Come ben sappiamo la giornalista due anni fa è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 5 a seguito di gravissime (e non vere) illazioni su Laura Pausini, che fecero discutere il web intero. Da quel momento l’ex Vippona è sparita dalla circolazione, e solo lo scorso anno Alda rivelò di essere stata querelata dalla cantante romagnola, che le avrebbe chiesto ben 1 milione di risarcimento. In seguito tuttavia emerse che la cifra richiesta da Laura, che sarebbe poi andata in beneficenza a delle associazioni contro la violenza sulle donne, sarebbe stata nettamente inferiore rispetto a quella rivelata dalla D’Eusanio. Nelle ultime ore però proprio Alda, nel corso di un’intervista con Repubblica, è tornata a parlare di quanto accaduto con la Pausini, e in merito ha affermato:

“Quella era una diceria non vera, una di quelle chiacchiere che escono nel nostro ambiente tanto è vero che io ho detto ‘pare’, ‘dicono che’. Lei mi ha querelata, all’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”.

Ma non è finita qui. Successivamente Alda D’Eusanio, che ormai è lontana dalla tv, ha annunciato di aver definitivamente chiuso con i reality show. A riguardo così la giornalista ha dichiarato:

“Sì basta con i reality. Va bene che sono cretina, ma preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno”.

Infine, parlando di come trascorre le sue giornate, Alda D’Eusanio rivela:

“Ripasso la storia, imparo l’inglese. Le giornate mi passano velocissime. Mi incontro ancora con Nancy Brilli e Sandra Milo”.