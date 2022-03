1 Alda D’Eusanio torna a parlare

Nelle ultime settimane a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alda D’Eusanio. Come ricorderemo solo lo scorso anno la giornalista era stata espulsa dal Grande Fratello Vip a seguito di gravissime illazioni su Laura Pausini e sul suo storico compagno Paolo Carta. Da quel momento Alda è scomparsa dalla circolazione, fino a quando diversi giorni fa non è tornata a parlare della situazione. Stando alle sue dichiarazioni infatti, la cantante romagnola le avrebbe chiesto un milione di euro come risarcimento. Poco dopo però lo staff di Laura ha deciso di intervenire, smentendo le dichiarazioni della D’Eusanio. La Pausini infatti avrebbe richiesto una cifra nettamente inferiore, che verrà devoluta a delle associazioni contro la violenza sulle donne. Adesso però Alda ha deciso di intervenire nuovamente nel corso di un’intervista per il settimanale Mio, svelando la verità sul risarcimento chiesto da Laura. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Quello che ho detto è vero, lei mi ha querelato. La mia dichiarazione sul milione di Euro? Adesso vi spiego com’è andato tutto. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse. No che non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Come se non bastasse Alda D’Eusanio ha ammesso di essere stata male dopo quando accaduto, e in merito ha affermato:

“Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato“.

