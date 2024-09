Mentre si gode il successo di Affari Tuoi, in queste ore Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di suo figlio Santiago e di una misteriosa donna. In rete così impazza il gossip.

Stefano De Martino al centro del gossip

Sono giorni di grande successo per Stefano De Martino. La scorsa settimana infatti il celebre presentatore ha debuttato alla conduzione di Affari Tuoi, prendendo ufficialmente il posto di Amadeus. In questi giorni così il fortunato game show di Rai 1 sta registrando ascolti da capogiro, segno dunque che la scelta dei vertici di affidare il programma all’ex marito di Belen Rodriguez si è rivelata essere più che azzeccata.

In queste ore però Stefano è anche tornato al centro del gossip e della cronaca rosa, stavolta però non per il successo di Affari Tuoi, bensì per via della sua vita privata. Reduce dalla prima settimana di lavoro su Rai 1, De Martino ha pensato di godersi un meritato weekend di relax in Liguria. Qui però è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere il web.

Il settimanale Diva e Donna infatti ha paparazzato Stefano De Martino insieme a suo figlio Santiago, nato dall’amore con Belen, e a una misteriosa donna bionda. Stando a quanto si legge tra i due sarebbe scattata un’intesa, al punto che sono stati immortalati mentre si abbracciavano su una panchina. In rete così è in breve esploso il gossip e in molti hanno già iniziato a parlare di un nuovo presunto flirt per il conduttore partenopeo.

Attualmente però Stefano non è ancora intervenuto per fare chiarezza sulla situazione e non sappiamo dunque cosa stia accadendo nella sua vita privata. Di certo a oggi De Martino si sta dedicando anima e corpo al suo lavoro e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.