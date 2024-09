Selvaggia Lucarelli in queste ore ha intervistato Paolo Bonolis e gli ha fatto una domanda anche in merito al ruolo di Stefano De Martino come conduttore di Affari Tuoi. Il collega ha dato la sua opinione in merito.

Il pensiero di Paolo Bonolis su De Martino

Da ormai una settimana Stefano De Martino ha preso le redini di Affari Tuoi andando a sostituire Amadeus, passato al NOVE, e riscuotendo un grande successo. Gli ascolti lo hanno sicuramente premiato, soprattutto per quanto riguarda la prima puntata. Ricordiamo infatti che ha raggiunto un picco di share migliore rispetto al debutto del suo predecessore lo scorso anno.

Dopo sette giorni di messa in onda però è il momento di tirare un po’ le somme e Selvaggia Lucarelli, alla festa de Il Fatto Quotidiano, ha voluto domandare a Paolo Bonolis un’opinione sul giovane collega. Il conduttore di Ciao Darwin ha risposto promuovendo le abilità di De Martino, anche se ha precisato che ha molto strada da fare:

“Ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo ed è molto brano ed empatico. Andrà migliorando sicuramente strada facendo. Secondo me affronta uno scalino importante ora.

Ha lavorato sempre con un cast attorno su cui si appoggiava e ora non c’è più quel cast. Adesso deve iniziare a narrare da solo ciò che sta succedendo. Ed è un percorso di crescita perché mi piace tantissimo”.

LEGGI ANCHE: “Potrei innamorarmi di una donna”, rivelazione a sorpresa di un’ex allieva di Amici (VIDEO)

Paolo Bonolis, il primo conduttore del gioco dei pacchi, promuove Stefano De Martino ad #AffariTuoi.



«Ha grandissime potenzialità, è molto bravo. Andrà sicuramente migliorando strada facendo.

Un percorso di crescita che merita di fare; a me lui piace tantissimo» pic.twitter.com/TYaOtWbjt5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 7, 2024

Il pubblico presente, così come quello dei social e Selvaggia Lucarelli, si è trovato subito d’accordo con le parole di Bonolis. Non ci resta che augurare buona fortuna a Stefano De Martino per il suo futuro nel campo della conduzione e di tutto ciò che vorrà fare nel corso della propria carriera. Molti fan sperano di vederlo salire sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore e, un giorno, come conduttore e direttore artistico della kermesse.

Non possiamo sapere se succederà di sicuro tutti i suoi follower fanno il tifo per lui.