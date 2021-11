Gianmaria replica a Soleil Sorge

Siamo nel pieno di un’altra infuocata puntata del Grande Fratello Vip 6 e ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Gianmaria Antinolfi. In questi giorni infatti Soleil Sorge ha fatto delle dure accuse al gieffino, in particolare per quanto riguarda il suo lavoro. L’influencer ha infatti insinuato che Gianmaria non sia un imprenditore di successo, ma che lavori in realtà come rappresentante di pellame. In più l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che secondo lei Antinolfi voglia dare di sé un’immagine farlocca che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

Nel corso della diretta così Alfonso Signorini ha riportato le accuse di Soleil Sorge a Gianmaria, che a quel punto ha deciso di replicare e di fare chiarezza. Il gieffino ha così spiegato di non essere affatto un imprenditore, e di non essersi mai etichettato come tale, ma di essere un dirigente aziendale (QUI per il video). Queste le sue dichiarazioni in merito.

“Io non sono un imprenditore, sono un dirigente aziendale. Lavoro per grandi gruppi. Ho sempre detto così. Tutto quello che ho è mio e tutto quello che ho lo faccio col mio lavoro. Mi fa ridere questa cosa”.

Tuttavia sembrerebbe che né Soleil Sorge, né tanto meno altri Vipponi in casa, sembrerebbero credere alle dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi. Che nel corso delle prossime ore ci sia un chiarimento? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere nella casa del Grande Fratello Vip 6.

