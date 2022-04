1 Aldo Montano contro Alex Belli

Alex Belli e Aldo Montano, ieri sera, sono stati entrambi ospiti de l’Isola Party. Si tratta del programma, in onda su Mediaset Infinity, condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser, precedente alla diretta de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Gli ospiti sono sempre diversi e per questo appuntamento è toccato ai due ex gieffini. Il primo a collegarsi è stato Alex.

Belli, come riporta anche il sito Gossip e TV, si è collegato da Santo Domingo. Si trova, infatti, insieme alla moglie Delia Duran su di un’isola per lavoro e per una piccola vacanza. A un certo punto ha iniziato a fumare, suscitando lo stupore dei conduttori. I due non lo hanno ripreso, ma hanno riso e il vippone ha spiegato: “Lo sapete che io sono anticonvenzionale“. Dopo qualche scambio di battute e aneddoti vari, perciò, la parola è passata al campione di scherma.

Aldo Montano, infatti, ha subito scherzato affermando: “Attenzione che quello prende un aereo da Santo Domingo e va all’Isola“. Tutto ciò prova, quindi, che a distanza di diverso tempo lo sportivo non provi ancora molta simpatia per l’attore: “Come l’ho visto? L’ho guadato con gli stessi occhi di allora“. Moser, in seguito, ha ricordato che quella puntata di Isola Party era dedicata agli sportivi. Aldo, allora, ha colto la palla al balzo per commentare la presenza di Alex: “Così offendi la mia generazione“.

Moser, perciò, ha tentato di salvare la situazione affermando: “Sai che faceva il cavallerizzo?“. Questo, però, non ha fermato Aldo nel fare un mezzo sorriso e scuotere il capo. Ha, poi, dato dei voti alla migliore “recitazione artistica” al GF Vip: “Dopo sei mesi di superc***ola, primo Alex per distacco, seconda Delia, terza Soleil. Alex ha doppiato proprio tutti gli altri“. Infine, ha concluso ricordando la lite che ha messo fine ai loro rapporti…