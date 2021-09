1 Il passato di Aldo Montano

È ormai trascorsa una settimana da quando ha preso il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip e come sappiamo nel cast di concorrenti c’è anche Aldo Montano. Il noto campione olimpico in questi giorni si sta ambientando al meglio all’interno della casa e ha già stretto alcune amicizie che senza dubbio avranno modo di proseguire anche nelle settimane a venire. Già poco prima di entrare in casa però Aldo aveva attirato l’attenzione del web, per aver spoilerato per quando è prevista la finale del reality. Nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera infatti, Montano ha raccontato che a oggi, salvo naturalmente eventuali prolungamenti, la chiusura del Grande Fratello Vip 6 è prevista per lunedì 13 settembre. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen. Se tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere. Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante”.

Attualmente dunque Aldo Montano ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip 6, e di certo nelle settimane a venire ci regalerà grandi emozioni. Nel mentre non tutti sanno che in passato il campione olimpico è stato fidanzato con nientemeno che con Antonella Mosetti, “nemica giurata” di Giulia De Lellis! I due hanno avuto una relazione durata dal 2007 al 2012, prima che Aldo incontrasse Olga Plachina, la sua attuale moglie. Nonostante la fine della storia, che risale ormai a quasi 10 anni fa, i due sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti, ma entrambi a oggi hanno voltato pagina.

Nel mentre Montano, sempre prima del suo ingresso in casa, ha messo a paragone il Grande Fratello Vip e La Fattoria, reality a cui ha partecipato diversi anni fa. Rivediamo le sue dichiarazioni.