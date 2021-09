GF Vip 6: la rivelazione di Aldo Montano

A Il Corriere della Sera Aldo Montano ha rilasciato un’intervista, dove ha parlato della sua prossima avventura al GF Vip 6, con data d’inizio il 13 settembre. Durante la chiacchierata lo schermidore, vincitore della medaglia d’argento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella sciabola, ha rivelato quando dovrebbe finire il programma, salvo colpi di scena come accaduto nella passata edizione.

Ecco le parole di Aldo Montano:

“La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen”.

Ha raccontato Aldo Montano a Il Corriere, come raccolto da Biccy. Insomma si adotterà la stessa strategia del GF Vip 5, che è stato poi prolungato fino al 1 marzo. L’atleta si augura, comunque, di fare una bella esperienza:

“Se tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere. Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante”.

A seguire Aldo Montano ha fatto un paragone anche con il reality a cui aveva partecipato precedentemente con Katia Ricciarelli, che ritroverà ancora tra i concorrenti del GF Vip 6 e con la quale conserva un bel legame:

“C’è da capire un format che — lo ammetto — avevo sottovalutato: alla Fattoria un po’ di tregua l’avevamo, qui saremo osservati sempre, 24 ore su 24. Al Grande Fratello Vip non esiste un orologio di riferimento, tutto sarà particolare dentro quei 1000 metri quadrati. Sì, sarà una maratona, ci sono cose che mi lasciano perplesso— ad esempio, abbiamo a disposizione solo una toilette — e spero che la noia alla lunga non abbia il sopravvento Ritroverò anche Katia Ricciarelli, una dei 22 concorrenti: siamo rimasti in buoni rapporti”.

E ancora a proposito dei coinquilini ha detto: “Manuel Bortuzzo? Discuterò con lui di sport e del mondo paralimpico. Mi piacerebbe che il focus dentro la casa fosse più su certi temi che su sederi e tette”.

Ha concluso Aldo Montano prima del suo ingresso al GF Vip 6. A lui e tutti gli altri protagonisti facciamo un grosso in bocca al lupo!

