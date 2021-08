1 Le parole di Antonella Mosetti

Sono passati diversi anni da quando Antonella Mosetti ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta all’epoca da Ilary Blasi. Come ricorderemo la showgirl entrò nella casa più spiata d’Italia insieme a sua figlia Asia Nuccetelli, ed entrambe fin da subito attirarono l’attenzione del web. A far parte del cast quell’anno c’era anche Andrea Damante, che solo pochi mesi prima aveva iniziato ufficialmente la sua relazione con Giulia De Lellis, dopo un lungo percorso a Uomini e Donne. Proprio durante il reality, Asia si avvicinò in particolar modo all’ex tronista, scatenando naturalmente la gelosia dell’influencer. A quel punto Giulia decise di entrare in casa per avere non solo un incontro con Andrea, ma anche per avere un chiarimento con la showgirl e sua figlia, che si tramutò ben presto in uno scontro.

Qualche ora fa così, inaspettatamente, proprio Antonella Mosetti, nel corso di una diretta sui social, è tornata a parlare di Giulia De Lellis. L’ex gieffina così ha speso dure parole per l’influencer, che naturalmente non sono passate inosservate e che hanno fatto il giro del web. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Lei è una ragazzina piccola, poraccia! Cioè, va bene così. Manco la vedo, mi arriva qua. Altezza f**a”.

Attualmente Giulia De Lellis non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Antonella Mosetti, e non è chiaro se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne deciderà di intervenire. Nel mentre solo qualche settimana fa la showgirl ha raccontato che sua figlia Asia ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e ha commentato questa sue scelta. Rivediamo le sue dichiarazioni.