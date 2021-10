Alec Baldwin rompe il silenzio dopo la tragedia avvenuta sul set

1 Le parole di Alec Baldwin dopo l’incidente sul set

Vi ricorderete tutti del tragico incidente avvenuto sul set del film “Rust” per mano di Alec Baldwin. L’attore, infatti, ha accidentalmente ucciso Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, e ferito Joel Souza, il regista, sparando con una pistola di scena. Fino a questo momento gli unici a parlare della grave perdita era stata l’International Cinematographers Guild:

Abbiamo ricevuto la devastante notizia questa sera che uno dei nostri membri, Halyna Hutchins, il direttore della fotografia del film “Rust”, nel New Mexico, è morta a causa di ferite riportate sul set. I dettagli non sono chiari al momento. Ma stiamo lavorando per saperne di più e sosteniamo le indagini su questo tragico evento. Si tratta di una terribile perdita e siamo in lutto per la morte di un membro della nostra famiglia.

Alec Baldwin, infatti, dopo essere stato interrogato dalle Forze dell’Ordine non aveva ancora rilasciato alcuna dichiarazione così come i suoi rappresentanti. Ha deciso di intervenire, però, proprio in queste ore con delle affermazioni ai giornalisti, come riporta anche il sito Reuters, che lo hanno rintracciato in una cittadina del Vermont. Ha iniziato con il dire che le autorità di Santa Fe gli hanno detto di non commentare i fatti per il momento:

Non ho il permesso di fare alcun commento perché le indagini sono ancora in corso. Siamo impazienti nel ricevere notizie dal dipartimento dello Sceriffo che ci dirà a cosa hanno portato le ricerche.

Secondo quanto riporta il sito, inoltre, pare che ad Alec Baldwin nessuno avesse detto che la pistola di scena fosse carica, ma per quanto ne sapeva lui era sicura. Per il momento nessuno è ancora stato dichiarato colpevole. Bisognerà anche capire, inoltre, in che modo reali munizioni hanno fatto il loro ingresso sul set. Il discorso della star, però, non finiscono qui. Ha, infatti, anche l’anciato un appello. Continuate a leggere…