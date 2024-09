Forse non lo ricordate ma Alessandra Amoroso è stata ospite nel Grande Fratello di Alessia Marcuzzi nel 2011

Grazie a un trend in voga su Twitter è stato riportato a galla un video che mostra Alessandra Amoroso ospite in una puntata del Grande Fratello nel 2011, quando la conduzione era affidata ad Alessia Marcuzzi.

Alessandra Amoroso al Grande Fratello

Dopo una battuta d’arresto partita da un malinteso con i propri fan Alessandra Amoroso ha fatto il suo ritorno sul palco di Sanremo 2024. A febbraio di quest’anno ha raccontato, durante la conferenza stampa, ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto e della rinascita. Ha ritrovato una parte di sé che aveva lasciato nel passato pur essendo cresciuta.

Oggi infatti la Amoroso è una cantante affermata che ha fatto molta strada dal lontano 2009 e la sua partecipazione ad Amici. Forse non tutti sanno però che è apparsa anche al Grande Fratello nel 2011, ovvero nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Qui sotto possiamo vedere uno stralcio di video in cui è in mezzo ai concorrenti.

Si trattava di un’occasione speciale: la celebrazione del Natale. Infatti Alessandra Amoroso ha anche cantato per tutti i telespettatori un brano classico di quel periodo, lasciando tutti a bocca aperta. Alla fine, poco prima di salutare tutti quanti, ha deciso di fare una pazzia tuffandosi dentro la piscina. Insomma, un momento molto simpatico che è stato riportato alla luce grazie a un trend nato su Twitter.

Voi vi ricordavate di questo momento? Il tutto è accaduto appena due anni dopo la partecipazione di Alessandra Amoroso al talent di Maria De Filippi. Tanti i commenti divertiti sotto il filmato e diversi utenti non avevano la minima idea che esistesse una scena del genere.

Chissà se la cantante lo vedrà sul web e deciderà di commentarlo. Nel caso in cui dovesse farlo vi terremo aggiornati, nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.