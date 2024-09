I veri protagonisti di ieri sera alla Mostra del Cinema di Venezia 81 sono stati Brad Pitt e George Clooney, approdati nella città italiana per presentare il loro film Wolfs. Clooney è stato anche protagonista di un dolce momento quando ha dato un bacio a una sua fan.

George Clooney bacia una fan

George Clooney ha sfilato insieme al collega e amico Brad Pitt sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 81 poco prima dell’anteprima del loro nuovo film Wolfs. La trama racconta di due uomini che sono soliti a risolvere i problemi più scabrosi delle persone facoltose. Per una serie di eventi si ritroveranno a collaborare e, se vorranno superare la notte, dovranno fare affidamento l’uno sull’altro.

Il pubblico li ha applauditi in sala e anche sul red carpet, in quanto sono stati i veri protagonisti della serata. Entrambi si sono lanciati in mezzo ai fotografi e Clooney si è anche fatto prestare una macchina fotografica per cimentarsi in alcuni scatti. In seguito è accaduto qualcosa che ha fatto sciogliere il cuore dei fan.

Nel video qui sotto possiamo vedere George Clooney mentre si avvicina ai fan per firmare qualche autografo e scattare alcuni selfie. Accanto a lui ci sono delle guardie della sicurezza che non riescono a fermarlo nel momento in cui si avvicina a una sua fan per darle un bacio sulla guancia. Da quello che capiamo tramite le immagini sembra trattarsi di una signora, che sicuramente è sua fan da diverso tempo.

George Clooney kisses a fan on the cheek at the #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/hoez83KRoO — Pop Crave (@PopCrave) September 1, 2024

L’attore quindi si è dimostrato molto tenero e disponibile, e tutto ciò è stato apprezzato dal popolo del web. Commenti da tutto il mondo definiscono questa fan una persona molto fortunata per aver ricevuto un gesto affettuoso da parte di una celebrità mondiale come Clooney. Sicuramente non si dimenticherà mai questo momento.