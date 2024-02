Chi è Alessandra Amoroso? Età, fidanzato, canzoni e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Artista amata da grandi e piccini, Alessandra Amoroso dalla sua esperienza ad Amici ne ha fatta tanta di strada e oggi è tra le cantanti più apprezzate del momento. Conosciamola tra età, vita privata, canzoni e Instagram dove seguirla.

Chi è Alessandra Amoroso

Nome e Cognome: Alessandra Amoroso

Data di nascita: 12 agosto 1986

Luogo di nascita: Galatina

Età: 37 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: cantante

Fidanzato: Alessandra è fidanzata con Valerio Pastore

Figli: Alessandra non ha figli

Tatuaggi: Alessandra ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @amorosoof

Alessandra Amoroso età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata Alessandra Amoroso? La cantante nasce a Galatina, nel Salento, il 12 agosto 1986, sotto il segno del Leone. La sua età, dunque, è di 37 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 65 centimetri. Non conosciamo il peso.

Fin da piccola la cantante ha mostrato le sue abilità canoe partecipando alle prime competizioni locali, con la vittoria del concorso pugliese Fiori di Pesco. Poi l’esperienza ad Amici e il meritato successo!

Vita privata: Alessandra ha un fidanzato?

E ancora della vita privata di Alessandra sappiamo che l’Amoroso ha avuto due relazioni importanti, una delle quali dura ancora oggi. Ai tempi della partecipazione al talent show di Canale 5, la cantante era impegnata con il suo fidanzato storico, Luca De Salvatore.

Tuttavia nel 2014, dopo un lungo amore, la relazione giunge al termine, e qualche anno dopo l’arista ritrova la felicità, stavolta al fianco di Stefano Settepani, produttore di Amici. I due dopo diversi anni hanno annunciato la rottura.

Oggi Alessandra Amoroso ha un fidanzato? Chi è il suo amore? La cantante oggi dovrebbe essere ancora legata a Valerio Pastore.

Dove seguire Alessandra Amoroso: Instagram e social

Come ogni artista, anche Alessandra Amoroso ha dei profili social. La cantante, oltre ad avere un canale YouTube, sul quale sono caricati i video dei suoi singoli, ha anche un profilo Twitter e un profilo Instagram. Non manca, naturalmente, la pagina Facebook e Threads!

Alessandra condivide spesso con i fan istanti della sua quotidianità, rimanendo in contatto con tutto il suo pubblico, che non ha mai smesso di seguirla. Non mancano, inoltre, tutte le news sulla sua carriera e i suoi prossimi progetti.

Carriera

Passando alla carriera di Alessandra Amoroso, dopo il primo rifiuto al talent, nel 2008 la cantante decide di presentarsi nuovamente a provini. Stavolta la timida ma vulcanica salentina conquista il cuore dei professori, che le lasciano il via libera per accedere alla trasmissione. Ed è qui che la sua vita prende una svolta.

Alessandra ad Amici 8

A soli 17 anni, decide di provare così a partecipare ai casting di Amici di Maria De Filippi, venendo però scartata, nonostante avesse superato diverse audizioni.

Il 5 ottobre 2008, per la prima volta il pubblico fa la conoscenza di Alessandra Amoroso, nel corso della prima puntata di Amici 8. La cantante salentina riesce ad ottenere finalmente un banco all’interno della classe del talent, iniziando così ufficialmente la sua carriera. Qui, tra alti e bassi e tanti momenti di difficoltà, Alessandra entra nel cuore dei telespettatori. Proprio all’interno del programma, la Amoroso presenta il suo primo singolo, Immobile, che scala le classifiche musicali, posizionandosi al primo posto della classifica FIMI, venendo certificato disco d’oro.

Alessandra riesce così ad ottenere l’accesso al serale di Amici, e il 24 marzo 2009 vince la trasmissione, ricevendo anche il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Da quel momento la carriera dell’Amoroso prende il volo, e la cantante ottiene un successo dietro l’altro.

Album e canzoni

Dopo la vittoria ad Amici, Alessandra Amoroso il 10 aprile 2009 pubblica il suo primo EP, Stupida, contente alcune delle canzoni presentate all’interno del talent, tra cui la stessa title track, che diventa il nuovo singolo. Il disco si posizione così ai vertici delle classifiche, venendo certificato triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute. A quel punto Alessandra inizia il suo primo tour ufficiale, lo Stupida Tour, che si svolge nel corso dell’estate nelle principali città italiane.

Nello stesso tempo la Amoroso inizia la lavorazione del suo primo vero album di inediti, pubblicando così il suo nuovo singolo, Estranei a Partire da Ieri. Il brano anticipa il disco Senza Nuvole, rilasciato il 25 settembre 2009. Il nuovo lavoro della cantante resta primo in classifica per ben quattro settimane consecutive. Nello stesso anno, a novembre, Alessandra conduce al fianco di Gianni Morandi il varietà su Rai 1 Grazie a Tutti. Inoltre registra con lui anche il duetto Credo nell’amore contenuto nell’album del cantante. Anche stavolta l’artista salentina parte con un nuovo tour in giro per l’Italia, per promuovere le sue nuove canzoni.

Altri due singoli, nel mentre, vengono estratti da Senza Nuvole: Mi Sei Venuto A Cercare Tu e Arrivi Tu. Nel 2010 intanto partecipa anche ai Wind Music Awards 2010, vincendo il premio multiplatino per il disco.

A quel punto, instancabilmente, Alessandra Amoroso si mette al lavoro sul prossimo album di inediti, Il Mondo In Un Secondo, pubblicato il 28 settembre 2010, e anticipato dal singolo La Mia Storia Con Te. Il lavoro viene certificato quattro volte disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. A novembre esce il secondo singolo, Urlo e Non Mi Senti, ad oggi una delle canzoni più amate della carriera della cantante.

A sostegno del disco, parte Il Mondo In Un Secondo Tour, che gira l’Italia con numerosi show e viene anticipato da due concerti evento a Milano e Roma. Nello stesso momento esce il terzo singolo estratto dall’album, Niente, mentre successivamente viene rilasciato Dove Sono I Colori, che conclude la nuova era musicale.

Successivamente, il 4 novembre 2011, Alessandra Amoroso pubblica il suo nuovo singolo, È Vero Che Vuoi Restare. La canzone anticipa il progetto discografico Cinque Passi In Più. L’album, rilasciato il 5 dicembre, contiene non solo ben 5 inediti, ma anche un CD Live e un DVD col concerto milanese de Il Mondo In Un Secondo Tour.

Nel marzo 2012 Alessandra ritorna ad Amici, dove partecipa al torneo coi più grandi volti del talent. Anche stavolta la Amoroso vince il programma, e in palio per lei c’è un concerto evento all’Arena di Verona, che si tiene il 5 settembre. La cantante decide però di dividere il premio con la collega e amica Emma Marrone, classificatasi al secondo posto. In concomitanza con la nuova vittoria ad Amici, l’artista rilascia la riedizione del suo ultimo album, Ancora Di Più – Cinque Passi In Più, con tre nuove canzoni inedite.

Dopo un lungo di pausa, nel quale si trasferisce in America per dedicarsi al suo nuovo progetto, il 20 agosto 2013 Alessandra Amoroso torna sulle scene col suo nuovo singolo, Amore Puro. Il brano anticipa l’omonimo album, rilasciato il 24 settembre 2013, e prodotto da Tiziano Ferro. Il disco conquista il platino per le oltre 60.000 copie vendute.

Vengono in seguito pubblicate le canzoni Fuoco D’Artificio e Non Devi Perdermi, estratte da Amore Puro. Alessandra parte anche col suo nuovo tour, che tocca anche nuovamente l’Arena di Verona. Il concerto evento, al quale partecipano numerosi ospiti, viene poi trasmesso su Canale 5 nel luglio dello stesso anno. Tra numerosi premi, riconoscimenti e importanti collaborazioni, il 10 marzo 2015 la Amoroso pubblica anche il suo primo libro, A Mio Modo Vi Amo. Il romanzo, che contiene i pensieri di Alessandra e dei suoi fan, scala le classifiche, e vende migliaia di copie.

Nel mentre Alessandra si prepara al debutto in America Latina. Così, il 15 settembre 2015 viene pubblicato il singolo, Grito y no Me Escuchas, versione spagnola di Urlo e non mi senti. Il pezzo anticipa l’album totalmente in spagnolo Alessandra Amoroso, pubblicato il 18 settembre. Il progetto contiene le canzoni più amate della cantante, naturalmente tradotte per i paesi latini. Parte così un tour promozionale in Spagna e in America, dove l’Amoroso viene accolta calorosamente e raggiunge un successo pazzesco.

Nello stesso momento, Alessandra si dedica al nuovo album per l’Italia. Così il 13 novembre 2015 esce Stupendo Fino A Qui, che anticipa il disco Vivere a Colori, rilasciato il 15 gennaio 2016. A sostegno del progetto parte il nuovo tour italiano, che consacra la cantante come una delle artiste più amate e influenti della panorama musicale. Nel mentre escono i singoli Comunque Andare, scritto da Elisa, la title track Vivere a Colori, e Sul Ciglio Senza Far Rumore, tra le canzoni più amate di sempre.

Nel 2018, in occasione dei primi 10 anni di carriera, Alessandra Amoroso pubblica il nuovo album 10 – IO, anticipato dal singolo La Stessa, rilasciato il 12 agosto. Il disco viene reso disponibile dal 5 ottobre, data in cui nel 2008 la cantante entra nella scuola di Amici, dando così il via alla sua carriera. A febbraio 2019, Alessandra partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo come super ospite, ricevendo una standing ovation da parte del pubblico. Poche settimane dopo, parte il nuovo tour, che tocca tutte le regioni d’Italia, per ringraziare i fan del loro amore incondizionato.

Durante l’estate, è protagonista in radio grazie al brano Mambo Salentino, in collaborazione con i Boomdabash. Il 20 dicembre 2019, come ennesimo regalo al suo pubblico, esce Immobile 10 + 1, reinterpretato con un nuovo arrangiamento. Il 23 dicembre, inoltre, sarà protagonista assoluta su Italia 1, grazie ad uno speciale sui suoi 10 anni di carriera. Il 24 dicembre, uscirà solo in digitale l’album live 10, IO, NOI, con 20 brani registrati nel corso del suo ultimo tour. Infine tra gli altri album segnaliamo Tutto Accade, a cui sono seguiti singoli di successo.

Importante anche la conquista di San Siro per Alessandra Amoroso, seconda artista dopo Laura Pausini a ottenere un risultato simile.

Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Nel 2024 un’altra importante occasione si è presentata nella carriera di Alessandra Amoroso con Sanremo 2024! La cantante partecipa con il brano Fino a qui. Nella serata delle cover “ospita” invece i Boomdabash!

