Sanremo

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Intervistata da Peppe Vessicchio, Alessandra Amoroso rivela come si sta preparando per Sanremo 2024: le parole della cantante

In queste ore Alessandra Amoroso è stata intervistata da Peppe Vessicchio, conosciuto anni fa ad Amici, e nel corso della chiacchierata ha rivelato come si sta preparando per Sanremo 2024.

Parla Alessandra Amoroso

Manca una settimana esatta alla partenza del Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Come tutti sappiamo, quest’anno a partecipare per la prima volta alla kermesse musicale c’è anche Alessandra Amoroso, pronta a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Proprio nel corso del Festival della canzone italiana, la cantante salentina presenterà il brano inedito Fino A Qui, che anticipa il suo nuovo album di inediti in uscita prossimamente. In queste ore intanto la Amoroso ha ritrovato il Maestro Peppe Vessicchio, che l’ha intervistata per Amazon Music. Nel corso della chiacchierata Alessandra ha rivelato come si sta preparando ad affrontare Sanremo 2024 e in merito ha affermato:

“Io mi sento abbastanza pronta. Ho trovato la canzone per me. Mi sento sicura, sono serena. […] Ho fatto una prova con l’orchestra e quando ho sentito il brano suonato da tutti gli elementi ho detto ‘cavolo, è tanta roba’. Sono sprofondata in un pianto ovviamente di grande emozione. Ho fatto fatica a cantare”.

Pochi secondi prima della fine della chiacchierata con il Maestro però è accaduto qualcosa che ha emozionato il web. Proprio Vessicchio infatti, rivolgendosi ad Alessandra Amoroso, ha affermato dolcemente: “Io non posso trattenermi dal fatto di dirti che sei sempre una delle mie preferite”. Non è mancata la reazione commossa della cantante, che ha così aggiunto: “Grazie Maestro, io ti voglio molto bene”.

Come è noto i due si sono conosciuti anni fa proprio ad Amici di Maria De Filippi e da allora tra la Amoroso e Vessicchio si è instaurato un rapporto professionale e di amicizia che dura ancora oggi.