Sanremo

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

A distanza di pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2024, alcuni ex ballerini di Amici entrano a far parte del cast della kermesse musicale.

A Sanremo 2024 arrivano alcuni ex ballerini di Amici

Mancano ormai una manciata di giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della nuova edizione della kermesse musicale. Tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno sul palco dell’Ariston e senza dubbio i 30 Big in gara sapranno come stupire il pubblico. In queste ore intanto all’interno del Teatro si lavora senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e anche i cantanti da diversi giorni hanno ufficialmente dato il via alle prove con l’orchestra.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Alcuni ex ballerini di Amici di Maria De Filippi sono infatti arrivati in città e sembrerebbe che siano entrati a far parte del cast della kermesse. Ma di chi parliamo? Andiamo a scoprirlo.

Sul palco di Sanremo 2024 troveremo nientemeno che Andreas Muller, Gianmarco Petrelli, John Erik Dela Cruz, Gianluca Lanzillota e Arianna Forte. Stando a quanto si evince, sembrerebbe che i 5 ex allievi del talent show facciano parte del corpo di ballo di Alessandra Amoroso. Alcuni di essi infatti già in passato hanno lavorato ai tour della cantante salentina e con ogni probabilità anche quest’anno danzeranno al suo fianco.

Proprio per la Amoroso, che al Festival presenterà la canzone inedita Fino a Qui, si tratta della prima partecipazione alla kermesse musicale e in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà durante il suo percorso. Alessandra per di più è già vista come una delle potenziali vincitrici e di certo le aspettative non verranno deluse. A lei e alla sua squadra dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.