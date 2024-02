Sanremo

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Il primo Festival non si scorda mai! In passato c’è stata da ospite, ma stavolta sale da concorrente in gara. Parliamo di Alessandra Amoroso che con la sua canzone Fino a qui prova a stupire tutti a Sanremo 2024. Ecco testo, significato e autori di Fino a qui di Alessandra. Tutto ciò che c’è da sapere.

Fino a qui testo canzone Alessandra Amoroso

Sanremo 2024 quest’anno vede la presenza di Alessandra Amoroso con Fino a qui. Dopo tanti rumor su una sua ipotetica partecipazione, finalmente ci siamo.

La cantante come detto si presenta con la canzone Fino a qui. Si tratta di una ballad Ecco un pezzetto del brano:

“E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene”

Il testo di Fino a qui vede tra i suoi autori Alessandra Amoroso, Federica Abbate, Takagi, Ketra e Jacopo Ettore. Autori che si ripetono anche per la parte musicale, alla quale si aggiunge anche Pierfrancesco Pasini.

Il testo della canzone ha inizialmente come ambientazione Roma. Ci sono anche diversi riferimenti importanti. La protagonista, per esempio, si paragona a “Sally” di Vasco Rossi. Non si parla poi di un amore romantico, ma di una caduta da un meteforico grattacielo. Qui come ricorda Sorrisi c’è un riferimento al film “L’odio”.

Significato di Fino a qui

Il testo lo conosciamo, ma qual è il significato di Fino a qui di Alessandra Amoroso?

La canzone di Sanremo 2024 parla di consapevolezza, come accennato dalla cantante a Rai Play. La cantante vuole trasferire al pubblico la forza di sapersi rialzare e sapere reagire agli ostacoli che spesso la vita ci pone davanti.

Questo dunque il significato di Fino a qui.

Le parole di Alessandra prima di Sanremo 2024

Come sta vivendo questa attesa Alessandra Amoroso? La cantante è davvero molto emozionata di poter calcare per la prima volta il palco del Teatro Ariston con la sua Fino a qui.

Ecco cosa ha raccontato ai microfoni del sito Rai Play: “È la mia prima volta a Sanremo in gara e sono molto emozionata e confusa, però non vedo l’ora di condividere il palco con un sacco di artisti e, soprattutto tante artiste amiche”.

Alessandra Amoroso ha ricordato che in passato è stata a Sanremo nella gara dei duetti con Emma in passato e, sempre con la collega, ha avuto modo anche di presentare la loro collaborazione in “Pezzo di cuore”. Alla sua cara amica ha anche voluto fare un suo speciale in bocca al lupo: “Mi auguro se la possa godere davvero tanto”.

Ironicamente Alessandra ha detto di non gestire lo stress pre Sanremo, ma di viverlo semplicemente. Ma è felice di poter assaporare ogni sfumatura di questa esperienza e poterla vivere fino in fondo…. fino a qui!

I Big in gara a Sanremo 2024

C’è tanta bella musica anche in questo Sanremo 2024. Ma ricordate i nomi di tutti i Big in gara e i titoli delle loro canzoni? In questa lista vi rinfreschiamo un po’ la memoria:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Il 10 febbraio verrà decretato il vincitore di Sanremo 2024 tra i menzionati nell’elenco. Buona fortuna ad Alessandra Amoroso con la sua Fino a qui e a tutti i cantanti!