1 Il primo San Siro di Alessandra Amoroso

Ieri sera Alessandra Amoroso ha tenuto il suo primo concerto (il 200esimo della sua carriera) allo stadio San Siro di Milano! La cantante è così la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, a entrare al Meazza, e il suo show promette di restare nella storia. In 2 ore e 40 di live infatti, alla presenza di 42 mila persone, Alessandra ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, cantando non solo i suoi vecchi successi, ma anche i brani del suo ultimo album, Tutto Accade. Con un corpo di ballo di ben 90 ballerini, un’orchestra di 47 elementi, effetti speciali, la Amoroso ha dimostrato di essersi davvero meritata questo San Siro, con uno spettacolo curato nei minimi dettagli. Una vera festa, durante la quale la sua Big Family (come la chiama lei) ha cantato, ballato e anche pianto instancabilmente.

Nel mentre la cantante salentina ha già annunciato le date del suo nuovo tour, stavolta nei palazzetti, che partirà ufficialmente il 29 novembre da Bari, per poi spostarsi in tutta Italia, da Roma, a Napoli a Firenze. Ai fan più attenti intanto non è sfuggito un dettaglio che in queste ore sta facendo discutere il web.

Nel corpo di ballo del concerto evento a San Siro di Alessandra Amoroso infatti c’erano anche due suoi ex “compagni di classe” ad Amici 8! Di chi parliamo? Di Adriano Bettinelli e di Gianluca Lanzillotta! Ma non solo. Al fianco della cantante c’era anche Pamela Scarponi, che da sempre fa parte della sua band come corista. I tre tuttavia non sono gli unici ex volti del talent show ad aver preso parte allo show al Mezza. Nel corpo di ballo infatti c’erano anche Andreas Muller, Giorgio Albanese e Rosa Di Grazia!

Sui social intanto in queste ore non si parla d’altro che del concerto a San Siro di Alessandra, che non verrà dimenticato così facilmente. Ma qual è stata la scaletta della serata? Andiamo a scoprirla.