L’imitazione di Alessandra Amoroso a Tali e quali diventa virale e il risultato giudicatelo voi! (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Alessandra Amoroso

Ieri a Tali e Quali una ragazza di nome Cecilia Sordoni ha imitato Alessandra Amoroso, riproponendo un brano della carriera dell’artista salentina.

L’imitazione di Alessandra Amoroso

Dopo il grande successo di Tale e Quali Show su Rai 1 è tornato il consueto appuntamento con Tali e Quali. Anche stavolta il format è sempre condotto da Carlo Conti. Tante le imitazioni portate sul palco anche ieri sera e a colpire è stata quella di Alessandra Amoroso.

La cantante salentina (che presto vedremo in gara a Sanremo 2024) è stata interpretata da una ragazza di nome Cecilia Sordoni. Con l’aiuto dei vocai coach ha riproposto uno dei brani più amati della carriera di Alessandra Amoroso, ovvero Comunque andare. Insieme a lei sul palco anche i ballerini. Insomma, come sempre, tutto studiato nei minimi dettagli a Tali e Quali. Questo per rendere il più credibile la performance portata per l’occasione.

Cecilia per risultare il più somigliante possibile ad Alessandra Amoroso si è affidata non solo al suo talento, ma anche all’aiuto dei professionisti tra truccatori e acconciatori che hanno cercato di replicare al meglio il tutto, anche nel look. La ragazza infatti indossa un abito nero, simile a uno già visto alla cantante, così come il taglio di capelli avuto fino a poco tempo fa con frangia dritta e caschetto. Anche il trucco ovviamente è stato “imitato” nei dettagli.

A Tali e Quali Cecilia ha interpretato Alessandra Amoroso al meglio delle sue potenzialità e ha cercato di intrattenere non solo il pubblico presente in studio, ma anche i telespettatori da Casa. Dal video la vediamo comunque interagire con i ballerini.

Ovviamente come capita in questi casi il web si è diviso tra chi l’ha trovata somigliante ad Alessandra Amoroso e chi, tra i più pretenziosi, ha notato delle differenze. In ogni caso Cecilia si è molto divertita e sicuramente anche Alessandra ha apprezzato questo omaggio.