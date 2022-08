1 Le parole di Alessandra Amoroso

Sono state settimane cariche di emozioni le ultime per Alessandra Amoroso, tuttavia allo stesso tempo la cantante salentina è finita anche al centro di una lunga polemica. Come sappiamo infatti da due mesi sui social gira un filmato in cui si vede l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi negare un autografo a una fan. A quel punto sul web in molti hanno iniziato ad attaccare duramente l’artista, che è dovuta intervenire per dare la sua versione dei fatti, facendo chiarezza su quanto accaduto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”.

Nel mentre Alessandra Amoroso lo scorso 13 luglio è stata protagonista di un concerto evento a San Siro, diventando la seconda donna italiana dopo Laura Pausini ad entrare nel tempio sacro della musica. Il live andrà anche in onda su Canale 5 nella sera di giovedì 1 settembre, e di certo il pubblico attende con ansia questo momento. Nell’attesa, in queste ore Alessandra è giunta a Verona per l’evento di RTL Power Hits, che si terrà stasera all’Arena. Nel pomeriggio così la Amoroso ha eseguito il soundcheck, e dopo aver finito le prove è uscita a incontrare i suoi fan, per scattare con loro delle foto ricordo. Al momento dei saluti la cantante ha anche lanciato una frecciatina, facendo riferimento alle polemiche delle ultime settimane. Queste le sue parole:

“Non ascoltate internet”.

