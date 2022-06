Alessandra Amoroso racconta la sua versione dei fatti sulle polemiche per il mancato autografo

1 La risposta di Alessandra Amoroso alle polemiche

Vi abbiamo racconto dell’autogtrafo negato da parte di Alessandra Amoroso ad un fan durante l’evento Tim Sumer Hits. In pratica questo fan ha chiesto alla cantante di autografare un cuscino. Lei però ha rifiutato spiegando che poi si sarebbe dovuta fermare a fare autografi a tutti e non aveva tempo. Aggiungendo che le piace accontentare tutti e non solo alcuni.

La vicenda ha scatenato una vera e propria polemica social. C’è chi ha commentato che doveva accontentare quel fan, che nel tempo della spiegazione avrebbe potuto fare qualche autografo. Ma c’è chi invece l’ha difesa dicendo che è sempre disposnibile con tutti e ci tiene davvero ad accontentare ogni singolo fan.

Vista questa enorme polemica e le tante critiche ricevute, Alessandra Amoroso si è trovata costretta ad intervenire e fare chiarezza. Con una serie di tweet, l’artista salentina ha raccontato la sua versione dei fatti, sperando di mettere un punto a tutta la vicenda. Ecco cosa ha scritto:

“Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo.”

La Amoroso ha continuato la sua spiegazione…