1 La rivelazione di Alessandra Amoroso

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Alessandra Amoroso. Solo lo scorso aprile la cantante salentina ha rilasciato due nuovi singoli, Piuma e Sorriso Grande, che hanno scalato le classifiche. I brani anticipano l’uscita del prossimo attesissimo progetto discografico dell’ex vincitrice di Amici, Tutto Accade, in uscita il prossimo autunno. Ma non solo. Pochissimi giorni fa infatti Alessandra ha annunciato che il 13 luglio 2022 per la prima volta nella sua carriera si esibirà con un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano. La Amoroso sarà la seconda donna italiana, dopo Laura Pausini, ad avere il privilegio di esibirsi nel tempio sacro della musica, e i biglietti per il live stanno già andando a ruba. Nel mentre l’artista in queste ore è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un episodio che non è passato inosservato.

Alessandra Amoroso è infatti protagonista del nuovo numero di Grazia e nel corso dell’intervista ha svelato per la prima volta perché si è lasciata con Stefano Settapani. La fine della relazione risale a gennaio 2020, e la stessa cantante, dopo l’indiscrezione del settimanale Chi che aveva annunciato la crisi tra i due, sui social aveva confermato la separazione. All’epoca tuttavia Alessandra preferì non aggiungere molti dettagli. Oggi però la Amoroso è pronta a parlare di quanto accaduto con Stefano, e in merito, come riporta Isa&Chia, afferma:

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”.

Nel mentre intanto Alessandra Amoroso ha anche parlato del concerto evento che l’attende a San Siro. Scopriamo le sue dichiarazioni in merito.