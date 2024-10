Oggi ad arrivare ad Amici 24 è stata Alessandra Amoroso, che ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato Si Mette Male.

Arriva il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Grandi sorprese oggi per i fan di Alessandra Amoroso. Come in molti di certo sapranno questo è un periodo intenso per la cantante. Dopo aver dominato l’estate con la hit Mezzo Rotto, l’artista salentina in queste settimane sta ultimando i dettagli del suo nuovo tour, che dal prossimo 1 dicembre la porterà in giro nei principali palasport italiani. Tanta attesa per questi nuovi concerti, che di certo saranno ricchi di emozioni.

Oggi nel mentre Alessandra è tornata a casa ed è arrivata nello studio di Amici 24 in occasione della nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La Amoroso ha così presentato in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato Si Mette Male. La canzone, scritta da Tananai, verrà rilasciata il prossimo 1 novembre su tutte le piattaforme digitali e promette già di essere un vero tormentone.

Sul web nel mentre gli utenti stanno commentando il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, che sembrerebbe aver già conquistato tutti. La cantante nel mentre dopo l’esibizione ha ringraziato Maria De Filippi e l’ha invitata al suo concerto a Roma.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Alessandra per la partenza del suo tour, che di certo non deluderà le aspettative.