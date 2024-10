Rudy Zerbi è scoppiato in lacrime alla fine dell’esibizione di Vybes ad Amici 24

Nel corso della puntata di Amici 24, Vybes ha svolto un compito che le ha assegnato Lorella Cuccarini e ha fatto commuovere Rudy Zerbi. Ecco tutto quello che è successo.

Le lacrime di Rudy Zerbi

Puntata ricca di emozioni quella di Amici 24 per quanto riguarda le esibizioni. Nicolò ha incantato Amadeus con la sua performance, tanto da dimenticare di votarlo mentre stava cantando:

“Dico che mi ha talmente catturato che ho dimenticato di votarlo, lo faccio subito. Hai cantato una canzone che fa arte della storia, come tu sai. Lui la canta nel suo stile, quasi in maniera costante e piatta.

Io vi giudico per come interpretate le canzoni, se io oggi dovessi ascoltare una versione attuale di questa canzone la vorrei ascoltare come l’hai cantata tu”.

A un certo punto, poi, è toccato a Vybes scendere in campo provando ad affrontare un compito assegnato da Lorella Cuccarini:

“Il rap è il tuo pane quotidiano, ma il tuo modo di cantare tende a essere urlato. Il compito mira a lavorare su questo, provare a variare il volume e l’intensità. In questo modo la tua esibizione di diventerà più impattante. La canzone ti permetterà di scrivere barre più profonde”.

Rudy rappresentando tutti noi da casa mentre sentiamo Vybes cantare “Blu celeste”:#amici24 pic.twitter.com/c1vVpy7CP5 — (@itssmarikaa) October 27, 2024

La performance e il testo, dedicato evidentemente a una sua amica che oggi non c’è più e passata a miglior vita troppo presto nel 2020, ha commosso lo studio intero. In particolar modo, le telecamere hanno inquadrato Rudy Zerbi in preda alle lacrime e Maria De Filippi lo ha fatto notare nonostante le sue proteste: “Questo è il mio lavoro, metti che gli operatori ti hanno inquadrato“. A voi è piaciuta?