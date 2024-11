Antonio Fico, ex flirt di Federica Petagna, è tornato a parlare in un’intervista della concorrente del Grande Fratello. Inoltre, in questo frangente ha colto l’occasione per lanciare un commento al vetriolo all’ex tentatore Stefano e ad Alfonso D’Apice.

Parla l’ex flirt di Federica Petagna

Ospite del programma radiofonico di Giada Di Miceli, Non succederà più, Antonio Fico è tornato a parlare del suo passato flirt con Federica Petagna. L’intervistato è entrato nella casa del Grande Fratello alcuni giorni fa per dare la sua versione dei fatti dopo essere stato in ballo nel corso di una diretta su Canale 5.

In quella occasione, Antonio ha avuto una forte discussione con Alfonso D’Apice e non ha avuto modo di dire tutto ciò che pensava. Oggi, però, ha avuto la possibilità di parlare della sua frequentazione con l’ex gieffina e ha lanciato anche un commento al vetriolo nei confronti di Stefano e Alfonso. Queste le parole riportate anche dal sito Isa e Chia:

“Io sono andato lì perché Federica e Stefano hanno fatto il mio nome. Il Grande Fratello ha voluto confermare e mi ha chiamato. Sfido chiunque a non andare. Poi non mi sono piaciute le parole di Stefano che ha detto che è stato un bacio di ubriachezza, invece è durata tre settimane.

A me non hanno dato modo di parlare al Grande Fratello perché Alfonso ha fatto quel macello. Io volevo fargli aprire gli occhi. Io penso che siano tutti e due cornuti. Anche Stefano sta aprendo gli occhi, ha capito. Se torna da lui penso che sia un bel circo”.

Voi cosa ne pensate di quanto affermato dall’ex flirt di Federica Petagna? Al momento, tutti i fan del triangolo sono in attesa di capire come evolverà la situazione dentro la casa e noi vi terremo aggiornati con tutti i dettagli del caso.