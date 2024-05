NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

In questi giorni si è molto discusso del caso Mara Maionchi – Tiziano Ferro e adesso a dire la sua è la maestra Alessandra Celentano.

Parla Alessandra Celentano

Nelle ultime settimane ad alimentare il dibattito social è stato il caso Mara Maionchi – Tiziano Ferro e in queste ore a dire la sua è stata anche la maestra Alessandra Celentano. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. A seguito delle parole della discografica a Belve, il cantautore di Latina è intervenuto sui social e ha dato la sua versione dei fatti. È così emerso che la Maionchi, quando Ferro era agli inizi della sua carriera, avrebbe invitato l’artista a perdere peso e a non fare coming out. Tuttavia a oggi sembrerebbe che la questione sia chiusa, al punto che lo stesso Tiziano pochi giorni ha affermato di aver perdonato Mara, mettendo un punto alla vicenda.

In queste ore però a dire la sua sulla questione è stata Alessandra Celentano. La maestra di Amici di Maria De Filippi, nel corso di un’intervista per Chi, si è esposta sul caso Maionchi – Ferro e ha così affermato:

“Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento. Se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento. Sei tu in prima linea e devi mirare sempre alla perfezione. È una questione di salute. Il mondo dello spettacolo è duro”.

Proseguendo il suo discorso, la Celentano ha poi aggiunto: “Oggi i ragazzi pensano di fare 3 video su TikTok e di essere arrivati. Magari arriva la popolarità, la ricchezza e anche il successo. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei. Se arriva subito al successo, altrettanto in fretta rischi di cadere, abbiamo visto tante derive depressive”.