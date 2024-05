NEWS

Redazione | 1 Maggio 2024

Mara Maionchi Tiziano Ferro

Tiziano Ferro vs Mara Maionchi

Non accenna a finire la faida tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi. I rapporti tra il cantautore e la sua prima discografica sono diventati sempre più tesi a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da quest’ultima. Durante un’intervista rilasciata nel corso dell’ultima puntata della stagione di Belve infatti, la Maionchi ha lanciato una bordata a Ferro.

Francesca Fagnani ha chiesto alla sua ospite di fare il nome di un cantante con cui ha lavorato che non ha capito che incontrarla è stata una fortuna. Dopo un’iniziale esitazione, la Maionchi ha fatto il nome di Tiziano. “Secondo me non l’ha capito tanto, perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante. Non è d’obbligo avere della riconoscenza“, ha dichiarato.

Non si è fatta attendere la reazione social del cantautore pontino. Quest’ultimo ha replicato stizzito alle parole di Mara con una serie di storie su Instagram. “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati”.

E poi ancora: “Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema“. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore Tiziano Ferro ha condiviso un articolo al veleno scritto dalla giornalista Grazia Sambruna su MowMag. Tra i tanti passi del pezzo c’è un estratto, che riportiamo di seguito.

“Due le condizioni: dimagrire e non dire mai di essere gay. Altrimenti, niente contratto. Perché doveva essere un teen idol e non poteva permettersi chili di troppo e omosessualità“.

La storia Instagram condivisa da Tiziano Ferro

Questi passaggi dell’articolo sono stati condivisi da Ferro nelle sue Instagram stories. Il cantante ha poi aggiunto il suo commento “Mic drop epocale“, in cui sostanzialmente avalla tutte le considerazioni fatte dalla giornalista. Al momento non ci sono ulteriori risposte da parte di Mara Maionchi.