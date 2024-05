NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Annalisa

Ieri sera, durante il concerto evento all’Arena di Verona, Annalisa ha duettato con Irama, realizzando il sogno di cantare con lui.

Annalisa canta con Irama

Ieri sera si è tenuto il primo dei due concerti di Annalisa all’Arena di Verona e in queste ore in rete non si parla altro che di questo show evento. Nel corso della serata infatti a salire sul palco sono stati diversi ospiti, che hanno duettato con la Scarrone impreziosendo la scaletta. A non passare inosservate sono state in particolare le performance con Elisa su Eppure Sentire, con Tananai su Tango e con Giorgia su Come Saprei. Ma non solo. A raggiungere la cantante è stato anche Irama e i due hanno duettato sulle note de La genesi del tuo colore, facendo scatenare e cantare tutto il pubblico presente. Ma non solo.

Al termine del brano i due artisti si sono abbracciati e a quel punto proprio Annalisa ha fatto una rivelazione inaspettata. La Scarrone infatti ha ammesso che da anni desiderava cantare con Irama e finalmente adesso ha potuto realizzare il suo sogno. Queste le sue dichiarazioni:

“Ti ringrazio di cuore. Io ci tenevo tantissimo al fatto che tu fossi qui questa sera. Noi ci conosciamo da un botto di tempo, io volevo duettare con te da una vita e non l’abbiamo mai fatto. Finalmente è successo qui, questa sera. Io penso che tu sia una perla”.

Annalisa che dice che voleva cantare con lui da tantissimo, filippo che la chiama nali e le butta le braccia al collo per abbracciarla💌💌💌💌💌💌

(video: @nevesumarte ) pic.twitter.com/R0muebsPMH — nel vortice felice🌪️ (@pensierounanime) May 14, 2024

Nel mentre il concerto evento di Annalisa all’Arena prossimamente andrà anche in onda su Canale 5 e di certo già in molti lo attendono. Attualmente non abbiamo ancora una data precisa ma senza dubbio a breve ne sapremo di più in merito. La settimana prossima intanto la Scarrone tornerà a Verona per il secondo show e anche stavolta non mancheranno tantissime sorprese per i fan.