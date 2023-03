NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2023

Amici 22

La parrucca indossata da Alessandra Celentano

Il Serale di Amici 22 è ufficialmente iniziato da due puntate. Ad attirare l’attenzione generale del pubblico in studio e da casa però non sono solo i ragazzi. Anche Alessandra Celentano ha molto incuriosito e i più si stanno domandando perché indossa la parrucca color grigio tendente al platino.

L’insegnante di danza classica non è passata inosservata e appena i telespettatori si sono accorti di questa particolarità si sono riversati sui social per poter commentare il look. Tanti i complimenti e gli apprezzamenti, ma si sono anche domandati come mai questa scelta. C’è un motivo specifico dietro o si tratta semplicemente di voler mostrare un nuovo look? A svelarlo è stata la stessa Alessandra Celentano, incalzata da una domanda di Maria De Filippi.

Nell’accorgersi di questa particolarità proprio la padrona di casa ha chiesto esplicitamente ad Alessandra Celentano il perché indossa una parrucca: “Ma la indossi anche questa sera?”. Non è tardata ad arrivare la risposta da parte della docente che ha voluto spiegare anche il motivo: “Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo”.

Quindi si tratta semplicemente della voglia di cambiare look da parte della maestra Alessandra Celentano, mantenendo però invariato il suo taglio e colore originale della sua chioma. Una volta a settimana, dunque, vorrebbe vedersi diversa e quale modo migliore se non indossare una parrucca?

Intanto i telespettatori si chiedono quale altra sorpresa ci riserverà ancora Alessandra Celentano per le prossime puntate. Continuerà con le parrucche? Non ci resta che attendere l’appuntamento di sabato prossimo per scoprirlo. Sta di fatto che l’idea sembra essere stata molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti del web.

Seguiteci ancora per altre news su Amici 22 e i suoi protagonisti!