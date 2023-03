Barbara d’Urso e il videomessaggio a sorpresa a Domenica In

NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2023

La sorpresa di Barbara d’Urso

Questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. A sorpresa è spuntato un simpatico e bel videomessaggio di Barbara d’Urso. La conduttrice partenopea, infatti, ha accolto l’invito di Mara Venier per fare una bella sorpresa a Gabriella Labate. La moglie di Raf, grande amica proprio della d’Urso ha presenziato per raccontarsi nel programma domenicale. Quando a un certo punto, inaspettatamente la Venier le ha detto di dover mandare in onda un filmato che non si sarebbe mai aspettata.

La presentatrice di Pomeriggio 5 ha registrato un videomessaggio mandato in onda integralmente su Rai 1, dedicato inizialmente solo a Gabriella Labate: “Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo”.

Successivamente Barbara d’Urso ha invitato la sua amica a spiegare a Mara come mai lei si trovava in pigiama mentre realizzava quel simpatico video: “Raccontale anche della nostra farfalla, quella che ti segue ovunque, spiegale perché ci chiamiamo ‘Ciupella’.” Nel lungo messaggio ha anche voluto sottolineare il cuore grande della sua amica e il suo essere una donna eccezionale:

“Tu sei, ci sei sempre. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. Ogni tanto prendo il treno. Adesso verrai da me a vedermi a teatro a Bologna così dormiremo insieme con i nostri pigiami e ci raconteremo. Sei una moglie pazzesca, Raf lo sa molto bene. Sei una mamma incredibile e sai che lo penso. Ce l’ho fatta, hai visto?”, ha detto Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso rivolgendosi poi a Mara Venier ha detto quanto senta la mancanza delle serate trascorse in sua compagnia a guardare la TV: “Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. Ciao ciupa, i love you”.

Un simpatico messaggio quello che la conduttrice di Rai 1 ha voluto trasmettere e che è stato accolto con grande sorpresa da parte di tutti.