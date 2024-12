Nel corso dell’ultima puntata di This Is Me, Alessandra Celentano ha riabbracciato Daniele Sibilli, che aveva massacrato durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici.

Alessandra Celentano e Daniele Sibilli si ritrovano

Nel corso degli anni sono numerosi gli allievi di Amici di Maria De Filippi che sono stati stroncati da Alessandra Celentano. Edizione dopo edizione infatti la maestra ha criticato tanti dei ballerini passati per la scuola più famosa d’Italia e in più occasioni si è scontrata con gli altri insegnanti. Ciò nonostante ancora oggi la prof di classico è una delle più amate dal grande pubblico.

Stasera intanto la Celentano è arrivata nello studio di This Is Me come ospite, in occasione dell’ultimo appuntamento con il programma condotto da Silvia Toffanin. Proprio la presentatrice a quel punto ha fatto notare alla maestra di aver fatto un unico clamoroso errore nel corso degli anni: Daniele Sibilli.

Come in molti ricorderanno, proprio Alessandra Celentano aveva massacrato il ballerino nel corso della sua esperienza all’interno della scuola di Amici. Dopo la fine del suo percorso tuttavia Daniele ha dato il via alla sua carriera e col passare degli anni ha ballato al fianco delle più grandi popstar mondiali, da Madonna ad Ariana Grande. Stasera dunque, a This Is Me, la Celentano ha avuto modo di riabbracciare Sibilli, che a oggi è uno degli ex allievi più amati dal grande pubblico.

Il momento non è ovviamente passato inosservato e sui social in tanti hanno commentato la ritrovata unione tra la maestra e Daniele.