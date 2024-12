Piersilvio Berlusconi ha fatto una sorpresa a Silvia Toffanin, che si è commossa, durante l’ultima puntata di This Is Me

Nella terza e ultima puntata di This Is Me, dedicata ai talenti nati ad Amici di Maria De Filippi, è apparso a sorpresa anche Piersilvio Berlusconi. La compagna, nonché conduttrice del programma, Silvia Toffanin non se lo aspettava ed è scoppiata in lacrime.

La sorpresa di Piersilvio Berlusconi a This Is Me

Questa sera, verso la fine della terza puntata di This Is Me, dopo i tanti ospiti è apparso a sorpresa Piersilvio Berlusconi. La regia ha ‘ingannato’ l’inconsapevole Silvia Toffanin facendole credere ci fosse un altro video per gli ospiti. In realtà, dalla pedana alle sua spalle è arrivato il compagno e non appena l’ha visto è scoppiata a piangere.

LEGGI ANCHE: This Is Me, Riki omaggia Michele Merlo

Piersilvio ha fatto un lungo discorso dopo aver ringraziato il pubblico per tutti gli applausi calorosi con i quali lo ha accolto in studio:

“Buonasera a tutti. Sono venuto qui a disturbare professionisti che lavorano, vi ringrazio per l’accoglienza che mi scalda il cuore. Siamo qui per celebrare chi il talento lo ha veramente. Questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria e per Silvia… Voglio dirvi una cosa, ne approfitto. Questo spettacolo ci rende orgogliosi.

Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ma ha scritto una nuova pagina della TV italiana e ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana, un grande merito. Celebrare questo prodotto ci dà davvero orgoglio. Amici porta con sé un messaggio, un insegnamento per le famiglie italiane e per i più giovani: il talento è un dono e come tutti i doni deve essere onorato.”

Le parole di Pier Silvio Berlusconi per Silvia Toffanin: “Grazie, Silvia. Sono orgoglioso di te”.#ThisIsMe pic.twitter.com/w3UrO746F4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 4, 2024

LEGGI ANCHE: Forse non lo sapevi ma Alessandra Celentano è stata allieva di Garrison quando era solo una ragazzina

In un secondo momento, Piersilvio Berlusconi si è preso un istante per ringraziare Maria De Filippi per tutti gli anni in cui hanno collaborato insieme. Poi, rivolgendosi a Silvia Toffanin le ha dedicato delle bellissime parole d’amore e di rispetto:

“Voglio ringraziare Maria De Filippi, che ha reso tutto questo una bellissima realtà. Sei veramente unica, ti voglio bene. Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Voi non vi immaginate quanto lei sia scrupolosa nel suo lavoro, è davvero una grande professionista. Sono orgoglioso di te e sei anche il mio amore”.

La sorpresa si è chiusa con la Toffanin senza parole: “Non me l’avevi detto. Non era previsto ma è stata una bella sorpresa“.