Sapevate che Alessandra Celentano è stata allieva di Garrison quando era più giovane? Ecco cosa è stato rivelato durante la terza e ultima puntata di This Is Me.

La rivelazione di Garrison su Alessandra Celentano

La terza puntata di This Is Me è stata ricca di eventi e tra gli ospiti abbiamo visto tanti ex talenti di Amici. Tra questi, per esempio, possiamo citare Mattia Zenzola (che ha ricevuto la sorpresa del padre in studio) e anche Elodie (che ha portato una sua hit sul palco).

Ovviamente non sono mancate le interviste ai professori attuali e agli ex insegnanti. Tra questi citiamo, infatti, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Peppe Vessicchio, Garrison Rochelle e Alessandra Celentano. Gli ultimi due sono amici da tantissimo tempo e nel corso degli anni hanno litigato più volte durante la trasmissione di Maria De Filippi.

A This Is Me, tuttavia, Garrison ha rivelato che la Celentano è stata sua allieva quando era solo una ragazza: “Aveva 12 anni, io ho dieci anni più di lei. Era una allieva bravissima. Faceva poteva ballare tranquillamente qualsiasi materia, era bravissima“. Alessandra Celentano poi ha continuato:

“Da lì, che io ero piccoletta rispetto a lui, abbiamo trascorso insieme tutta la vita. Non ci siamo più lasciati tranne negli anni in cui sono andata in tournée con la compagnia”.

Garrison ha poi ironizzato sulla loro amicizia affermando che sono rimasti amici per tutto questo tempo per il bel collo del piede che condivido. “Stiamo bene insieme, passiamo periodi lunghi senza vederci ma ci vogliamo bene“, ha concluso Alessandra Celentano.